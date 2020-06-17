PortAventura World откроется 8 июля. Что изменится в знаменитом парке развлечений и самом комплексе?

Влада Некрасова

Как сообщили «Вестнику АТОР» в российском представительстве PortAventura World Parks & Resort, отельно-развлекательный комплекс PortAventura World в Испании откроется для туристов с 8 июля. Для безопасного отдыха гостей здесь приняли целый комплекс мер. О них – в нашем материале.

Комплекс PortAventura World, включая парки развлечений, отели и рестораны, откроется для гостей 8 июля, сообщила «Вестнику АТОР» генеральный директор ООО «Глобал Бизнес Девелопмент» - российского представительства PortAventura World Parks & Resort Маргарита Назарова.

Отдых здесь немного изменится, так как ради безопасности гостей в PortAventura World введены ряд ограничительных мер.

«Все эти меры имеют временный и исключительный характер и впоследствии могут быть изменены согласно нормативам и инструкциям, диктуемым компетентными санитарными органами Испании», - подчеркивает г-жа Назарова.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОСТЕЙ В PORTAVENTURA WORLDПосетитель может получить доступ на территорию PortAventura World только при условии, что у него нет симптомов коронавируса. Для этого на входе в парк все посетители проходят

Служба безопасности будет проводить такой контроль посетителям по прибытии в комплекс при помощи термографической камеры и лазерного термометра. Лица, температура тела которых превышает 37,5 °C, не смогут получить доступ на территорию комплекса. В отели не допускаются ни лица с повышенной температурой, ни их сопровождающие.

2. В PortAventura World надо будет соблюдать дистанцию безопасности – как минимум 1,5 метра по отношению к другим группам посетителей.

3. Ношение масок будет обязательно почти во всех случаях и на всей территории комплекса. Гости старше 6 лет обязаны носить маску всегда. Требования будут считаться соблюденными при использовании любого типа масок.

Тем не менее, ношение маски не потребуется лицам, испытывающим трудности с дыханием, людям, которым противопоказано ношение маски по соображениям здоровья, что подтверждено справкой, или лицам, которые вследствие инвалидности или зависимости имеют особенности поведения, делающие ношение маски невозможным. Не потребуется также носить маску при плавании, еде или в случае форс-мажорных ситуаций.

4. Гостям рекомендуется использование гидроалкогольного геля (санитайзера), доступного в специальных точках парка, перед доступом в определенные зоны: к аттракционам, магазинам и другим помещениям.

5. В PortAventura World будет уменьшена общая вместимость парков с целью контроля соблюдаемой социальной дистанции и предотвращения большого скопления гостей.

В связи с этим ограничением вводится обязательное предварительное бронирование билетов с определенной датой посещения парков. Билет будет действителен для посещения только в определённую дату. Все билеты и годовые абонементы, приобретенные до этого ограничения, необходимо будет перевалидировать заранее на конкретную дату посещения. Инструкцию о том, как это сделать, мы вскоре опубликуем.

6. Также в некоторых зонах парка или на аттракционах может быть сокращено количество посетителей. Работа аттракционов может быть изменена или временно лимитирована в соответствии с введенными превентивными мерами. Отменены также все представления, запланированные на летний сезон – до особых распоряжений.

7. Аквапарк Caribe Aquatic Park в этом сезоне не откроется – ради безопасности гостей комплекса.