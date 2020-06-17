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Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек

Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек

20 индийских военных скончались в результате столкновения с китайскими военнослужащими на линии контроля в Ладакхе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию телеканала NDTV.

Ранее сообщалось о трех погибших сразу. Сейчас отмечается, что семнадцать индийских военных, получивших серьезные ранения при исполнении долга во время столкновения и подвергшись воздействию низких температур в высокогорной местности, скончались от полученных ран.

«Индийские и китайские войска разошлись в районе (долины) Галван, где ранее произошло столкновение в ночь с 15 на 16 июня. Армия Индии привержена защите территориальной неделимости и суверенитета страны», — говорится в заявлении армии Индии.

Ранее агентство ANI сообщило, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны — в это число включены погибшие и тяжелораненые.

ИА Newstes уже сообщало, что крупнейший по числу жертв инцидент на границе Индии и Китая, удалось в целом взять под контроль и стороны постепенно отходят от черты прямой военной конфронтации.

Пограничный спор и связанный с ним территориальный конфликт продолжается с 1962 года, когда в районе северо-восточного индийского штата Аруначал-Прадеш разгорелась ожесточенная война. Китай всё ещё претендует на территорию площадью около 90 тыс. квадратных километров, находящуюся под контролем Индии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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