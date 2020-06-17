Предсказано появление у многих россиян нового умения после пандемии

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

После пандемии коронавируса у многих россиян может появиться новое умение. Как говорится в материалах КБ «Стрелка», на карантине люди, которые ранее не умели готовить, начали осваивать мастерство кулинарии.

«Плюс готовка становится видом досуга, когда молодая пара вместо похода в ресторан начинает осваивать рецепты, например, мексиканской кухни. Или заказывает вино и начинает совмещать рецепты с винной картой», — говорит антрополог Дарья Бокадорова.

Как отмечает цифровой антрополог Дарья Радченко, в начале периода действия карантинных мер интерес к кухне и готовке рос стабильно и в апреле достиг пика, но затем стал снижаться. «Выяснилось, что у кухни есть свои риски: народ стало интересовать, как сходить на кухню и не набрать лишних килограммов», — добавила эксперт.

По мнению заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова, новой привычкой россиян в эпоху постпандемии коронавируса станет ношение маски. Их может носить как заболевший человек, так и тот, кто боится заразиться, однако последнему необходимо использовать средство защиты другого типа.