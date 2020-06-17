Приднестровье использует все возможности для диалога с Кишинёвом — Игнатьев

Лидия Мартынова

Министр иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева принял делегацию ОБСЕ во главе со специальным представителем по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом. Консультации дипломатов были посвящены развитию диалога между Кишинёвом и Тирасполем в условиях пандемии коронавируса и ограничений, которые накладывает эта чрезвычайная ситуация.

«Это, безусловно, стало определённым испытанием и для взаимодействия с молдавской стороной, и для контактов в рамках переговорного процесса, и, как выразился наш президент, своеобразным экзаменом для молдавско-приднестровских отношений в целом», — заявил министр.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в сложившихся условиях большее значение приобретает проактивная позиция международных участников формата Постоянного совещания (ОБСЕ, Россия и Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели).

«Мы стремимся использовать любую возможность для того, чтобы придать динамику переговорному процессу», — подчеркнул Игнатьев.

Политический представитель Приднестровья обратил внимание собеседника на состояние актуальных проблем, связанных с неисполнением молдавской стороной обязательств, предусмотренных договорённостями последних лет и дополнительных трудностях, создаваемых Кишинёвом.

ИА Newstes сообщало, что перед приездом в левобережный регион Томас Майер-Хартинг обсудил приднестровскую проблематику с президентом Молдавии Игорем Додоном. Они говорили о свободном передвижении граждан через Днестр, функционировании банковской системы, а также остающимися открытыми вопросами телекоммуникаций и связи.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский в ходе видеоконференции с главой миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаусом Нойкирхом отметил деструктивные шаги молдавской стороны, которые, по его мнению, не способствуют продвижению переговорного процесса. Лидер республики обратил внимание европейского посла на то, что политические представители Кишинёва не спешат с выполнением договорённостей в рамках пакета «Берлин+», а в условиях пандемии политическое и экономическое давление на республику только усилилось.

«Период пандемии стал определённым экзаменом для молдавско-приднестровских отношений, обнаружив политическую подоплёку контрпродуктивных действий Молдавии и раскрыв глубину противоречий между сторонами», — заявил тогда Вадим Красносельский.