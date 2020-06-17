Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется и как правильно его выбрать

Вадим Карасев

Зонтики служат людям долгое время. Они могут защищать не только от осадков, но и от палящего солнца. Но мало кто знает, что зонт может стать личным талисманом, если подойти к его выбору с умом.

Существует множество примет о зонтах, ведь они служат человечеству уже более трех веков. Благодаря народной мудрости каждый сможет продлить жизнь своему любимому зонтику и узнать много интересного о его свойствах. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с основными суевериями, которые помогут по-новому взглянуть на такие простые и привычные аксессуары.

К чему теряется зонт

Как сушить зонт дома

Считается, что потеря зонта — к счастью. Зонт за свой срок службы накапливает отрицательную энергетику, и его потеря сулит завершение разного рода неприятностей. Потеря дорогого зонта расстраивает, однако примета гласит, что после такой утраты в жизнь придут позитивные перемены.Еще одно поверье гласит, что после потери зонтика человеку следует готовиться к неожиданному событию. Будет оно дурным или хорошим, зависит от обстоятельств: забытый зонт сулит еще одну небольшую потерю, а украденный, напротив, сулит прибавку к зарплате.Считается, что потеря зонтика, защищающего от солнечных лучей, сулит счастье в супружеской жизни и отсутствие измен со стороны партнеров.Потеря зонтика незамужней девушкой говорит о том, что в ее жизни скоро появится настоящая любовь.Если зонт вырвали прямо из рук, то примета говорит о том, что человек идет неверным путем и преследует ложные цели, от которых стоит отказаться.Мужчина, потерявший зонт, должен быть внимательным. Против него могут затевать что-то недоброе.

Сушка зонта — прекрасный способ привлечь в жизнь благополучие. Для того, чтобы зонт служил долго, его важно сушить не в открытом виде, а сложенным, но не застегнутым и не упакованным в чехол. Тем, кто не желает приносить в дом негатив, стоит стряхнуть капли дождя на улице, а дома промыть зонтик под проточной водой, еще раз отряхнуть и поставить в полузакрытом виде на просушивание. Такой способ убережет зонт от поломок, связанных с растяжением ткани и поломкой спиц, а также не даст внешнему негативу попасть в дом.

В дом нельзя приносить чужие зонты, однако если в гости пришли знакомые, их зонты оставляют в коридоре в специальной подставке или тазу, чтобы не разносить капли и грязь, а также не пускать в дом негативную энергетику.

Как выбрать зонт

Считается, что зонтик способен защитить человека от любого негатива, поэтому к его покупке нужно подходить с умом. Тяжелые конструкции выглядят красиво, но вряд ли будут удобны в повседневной жизни. Несмотря на многообразие зонтов, брать первый попавшийся не стоит. Несколько полезных советов помогут выбрать идеальный зонтик.

1. Складной зонт удобен в перемещении, однако его конструкция часто приходит в негодность: ломается механизм, выталкивающий ручку и сам купол.

2. Зонт-трость не только обладает удобным механизмом, но и стильно выглядит. Такой аксессуар дополнит образ и лучше защитит от дождя благодаря закругленной форме купола.

3. Для долговечности зонта важно выбирать прочную ткань и следить за тем, чтобы все детали механизма были добротными и из нержавеющего металла.

Зонт может быть любого цвета и подобран под определенный образ, однако существуют основные расцветки, способные привлечь в жизнь перемены к лучшему:

желтый и оранжевый цвета дарят заряд бодрости и наделяют оптимизмом;черный зонт защитит от сглаза и порчи;красный и розовый цвета привлекут любовь;синий и зеленый несут умиротворение и гармонию, берегут нервную систему и помогают сосредоточиться на важных вопросах;зонтики с цветочным принтом спасут от уныния и тоски;зонт с полосками отведет внимание манипуляторов.