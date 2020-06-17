Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума

Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума

Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимумаФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.

По их подсчетам, Эр-Рияд, по сравнению с апрелем, почти в десять раз снизил поставки нефти в США.

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июне упали до уровня 133 тысяч баррелей в сутки. Если такие темпы сохранятся до конца месяца, то в июне экспорт установит минимум за последние 35 лет.

Главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен заявила, что приток саудовской нефти упадет в тот момент, когда отечественные нефтеперерабатывающие заводы начнут наращивать производство. «Американские нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены импортировать нефть из других стран и снижать запасы», — пояснила она.

Также отмечается, что Саудовская Аравия вряд ли увеличит поставки в США во второй половине месяца и в июле.

Стоимость нефти отыграла весь рост, связанный с решением ОПЕК+, после отказа ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта продлить собственные ограничения в 1,18 миллиона баррелей в сутки на июль. На фоне опасений второй волны коронавируса в США цена на Brent опускалась до 37 долларов.

Однако позднее Федеральная резервная система (ФРС) США расширила объявленную программу скупки облигаций американских компаний, что привело к росту стоимости до 40 долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 17 июня 2020 года
Лунный день сегодня 17 июня 2020 года
Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии
Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего
США — за решения Международного уголовного суда, если это выгодно
США — за решения Международного уголовного суда, если это выгодно
"Общественная солидарность и открытость": эксперт объяснил, почему Россия прошла пик пандемии легче, чем большинство стран Европы и США
"Общественная солидарность и открытость": эксперт объяснил, почему
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через
Рэпер рассказал об отказавших почках после лечения от коронавируса
Рэпер рассказал об отказавших почках после лечения от коронавируса
В США протестующие собирают подписи за снос памятника Линкольну, освободившему рабов
В США протестующие собирают подписи за снос памятника Линкольну,
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Саудовская Аравия отобрала у РФ статус крупнейшего поставщика нефти в Китай в июне
Россия неожиданно уступила Саудовской Аравии в «борьбе» за Китай
Эксперты сообщили о потере Саудовской Аравией важнейших рынков сбыта нефти
Саудовская Аравия в июне опередила Россию по добыче нефти