Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума

Вадим Карасев

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.

По их подсчетам, Эр-Рияд, по сравнению с апрелем, почти в десять раз снизил поставки нефти в США.

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июне упали до уровня 133 тысяч баррелей в сутки. Если такие темпы сохранятся до конца месяца, то в июне экспорт установит минимум за последние 35 лет.

Главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен заявила, что приток саудовской нефти упадет в тот момент, когда отечественные нефтеперерабатывающие заводы начнут наращивать производство. «Американские нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены импортировать нефть из других стран и снижать запасы», — пояснила она.

Также отмечается, что Саудовская Аравия вряд ли увеличит поставки в США во второй половине месяца и в июле.

Стоимость нефти отыграла весь рост, связанный с решением ОПЕК+, после отказа ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта продлить собственные ограничения в 1,18 миллиона баррелей в сутки на июль. На фоне опасений второй волны коронавируса в США цена на Brent опускалась до 37 долларов.

Однако позднее Федеральная резервная система (ФРС) США расширила объявленную программу скупки облигаций американских компаний, что привело к росту стоимости до 40 долларов.