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Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»

Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»Юлий Бояршинов (второй справа) и Виктор Филинков (слева)Фото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге прокуратура запросила сроки для двух фигурантов дела об участии в сообществе «Сеть», которое было признано в России террористической организацией (часть 2 статьи 205.4 УК). Об этом сообщила «Медиазона».

Для 25-летнего Виктора Филинкова запросили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, для 28-летнего Юрия Бояршинова — 6 лет.

Бояршинов признал вину полностью, Филинков настаивает на своей невиновности. Он утверждает, что сотрудники ФСБ били его током при задержании, чтобы он дал признательные показания. Как пишет «Медиазона», Бояршинова несколько раз избивали в следственном изоляторе №6.

Дело о создании террористического общества и намерении подорвать государственный суверенитет было возбуждено в октябре 2017 года против 11 активистов-антифашистов из Пензы и Петербурга в возрасте от 20 до 30 лет. По версии ФСБ, они планировали мятежи и взрывы по всей стране. Фигуранты Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Игорь Шишкин, Арман Сагынбаев и Виктор Филинков заявляли, что дали признательные показания под пытками.

В 2019 году адвокат Филинкова заявлял, что у следствия не оказалось доказательств участия его подзащитного в террористическом сообществе. По его мнению, версия обвинения строится на показаниях других фигурантов дела, которые давали их под пытками и от которых впоследствии отказались.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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