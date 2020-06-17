Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от коронавируса. Комментарии отобранных для проведения клинических испытаний россиян приводит газета Минобороны «Красная звезда».

Так, сообщается, что одним из испытуемых стал адъюнкт Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по имени Александр. По его словам, он с курсантских пор регулярно сдавал кровь и плазму, является почетным донором России.

«Страшно? Нет. Вакцина уже прошла успешное испытание на животных. Поэтому особо не переживал и не раздумывал, когда предложили принять участие в клинических испытаниях. Кто-то из моих близких меня отговаривал, а кто-то, наоборот, поддержал мое решение», — поделился испытуемый. Он добавил, что во время двухнедельной изоляции перед испытаниями читает книги и работает над диссертацией.

Курсант-доброволец Елизавета этой же академии в свою очередь заявила, что помогать людям — это ее долг. По ее словам, для этого она решила стать военным врачом. Девушка добавила, что болезнь не коснулась ее родных и близких, однако хочет, чтобы, в случае их заражения, вакцина была уже испытана. «Я вижу как страдает из-за коронавируса население не только нашей страны, но и всего мира, поэтому сразу, как появилась возможность хоть как-то помочь, я решила, что приложу все усилия к этому. Для меня очень важно стать участником этого эксперимента», — рассказала курсант.

Еще один доброволец по имени Артем несколько лет назад был в числе тех, на ком исследовали вакцину против геморрагической лихорадки Эбола.

«Все добровольцы спокойны и уверены в себе, так как понимают, что это безопасно. Сперва моя супруга меня отговаривала. Однако после того, как я ей объяснил, что нет поводов чего-то бояться, она дала свой положительный ответ. Сейчас мы регулярно с ней переписываемся, общаемся по видеосвязи. Я на детишек смотрю, они на меня», — поделился он и сравнил испытания вакцины с прыжком с парашютом. Сперва охватывает волнение из-за неизвестности, однако, когда оказываешься в небе, «захлестывает адреналин».

Военный врач по имени Артур считает, что именно врачи смогут помочь в изобретении вакцины. «Кто, если не мы, должны быть на переднем крае в борьбе с коронавирусом. Тем более если мы докажем эффективность и, самое главное, безопасность этой вакцины на себе. С детства мечтал быть военным врачом, сочетать две свои любимые профессии», — отметил он.

Среди добровольцев оказался психолог Игорь. Он является начальником группы психологической работы бригады. «Никаких сомнений, участвовать или отказаться, ни у меня, ни у приехавших сюда военнослужащих нашей бригады не было. Все морально готовы помочь нашей стране в данном эксперименте. Это я вам как психолог говорю», — поделился специалист.

Также в числе добровольцев — двое военнослужащих по контракту войск РХБ защиты — Юрий и Станислав. Юрий отметил, что его родные переживают, однако гордятся им. Станислав напомнил, что все военные принимали присягу и клялись «мужественно защищать свой народ и Отечество».

17 июня в России приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.