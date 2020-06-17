Регионам выделят 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов
Правительство намерено выделить регионам ещё 100 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов, это будет сделано до 15 июня, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня мы готовимся выделить 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов. В ходе заседания мы обсудили методику распределения этих средств. Анализ всех выпадающих доходов будет проведён по состоянию на 1 июля, далее до 15 июля все регионы должны получить эту помощь», — приводит слова вице-премьера его пресс-служба.
Компенсации получат около 70 российских регионов. Это уже второй транш, который выделяется на эти цели, напомнил Хуснуллин. Первый транш на компенсацию выпадающих доходов на фоне борьбы с новой коронавирусной инфекцией составил также 100 млрд рублей.
В мае Президент России Владимир Путин поручил Правительству оценить возможность компенсации регионам доходов, выпадающих из-за мер борьбы с коронавирусом.