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Регионам выделят 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов

Регионам выделят 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов

Правительство намерено выделить регионам ещё 100 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов, это будет сделано до 15 июня, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы готовимся выделить 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов. В ходе заседания мы обсудили методику распределения этих средств. Анализ всех выпадающих доходов будет проведён по состоянию на 1 июля, далее до 15 июля все регионы должны получить эту помощь», — приводит слова вице-премьера его пресс-служба.

Компенсации получат около 70 российских регионов. Это уже второй транш, который выделяется на эти цели, напомнил Хуснуллин. Первый транш на компенсацию выпадающих доходов на фоне борьбы с новой коронавирусной инфекцией составил также 100 млрд рублей.

В мае Президент России Владимир Путин поручил Правительству оценить возможность компенсации регионам доходов, выпадающих из-за мер борьбы с коронавирусом.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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