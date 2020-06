Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»

Анастасия Иванова

Дело в том, что грядущий фильм, который известен русскоязычным зрителям как "Отряд самоубийц 2", на английском называется "The Suicide Squad" — то есть, практически так же, как первая часть (Suicide Squad). Единственное отличие — это наличие артикля the в названии второй части. В русском переводе этот нюанс теряется, поэтому на русскоязычном пространстве новый фильм известен как "Отряд самоубийц 2"."Почему такое странное название? Первый фильм назывался Suicide Squad, а второй The Suicide Squad — это же почти одно и то же! Может вы поменяете название?", — спросил у Джеймса Ганна, который был назначен режиссером новой картины, один из поклонников франшизы.Отвечая на этот вопрос, Джеймс Ганн отметил, что предложил название с артиклем the в шутку, но оно каким-то удивительным образом понравилось руководству компании Warner Bros, поэтому его решили оставить. Но Ганн не уверен, что спорное название доживет до релиза фильма, который напомним, намечен на август 2021-го года. "Может случиться всякое", — заявил режиссер, говоря о возможной смене названия продолжения "Отряда самоубийц".