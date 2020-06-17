Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » "Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей

"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей

"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
Затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" составят 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, что превышает стоимость его покупки группой S7 в 2016 году почти в восемь раз, подсчитали в "Росатоме".

С учетом прогнозируемой инфляции объем требуемых инвестиций составит 91 миллиард рублей, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости. При этом в 2016 году группа S7 заплатила за "Морской старт" 150-160 миллионов долларов США, или около 10-11 миллиарда рублей по текущему курсу.

В материалах не уточняется, на какие цели требуются инвестиции. Однако известно, что у проекта "Морской старт" нет ни ракеты, ни оснащенной для функционирования береговой инфраструктуры для сборки и испытаний ракет и космических аппаратов. Кроме того, с пусковой платформы Odyssey и командного судна в США сняли все иностранное оборудование: информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша".


Ранее ряд СМИ писали, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется и как правильно его выбрать
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против
Москва выразила Киеву протест из-за антироссийских акций на 12 июня
Москва выразила Киеву протест из-за антироссийских акций на 12 июня
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым

Еще по теме

Стартовую платформу "Морского старта" сняли с судна в Приморье
Инвестиции в Восточно-Мессояхское месторождение составят 256 млрд рублей
S7 Group договорилась о покупке плавучего космодрома у американцев
Инвестиции в бывший Севморзавод за 2016 год составят 1,4 млрд рублей