"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей

Влада Некрасова

Затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" составят 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, что превышает стоимость его покупки группой S7 в 2016 году почти в восемь раз, подсчитали в "Росатоме".

С учетом прогнозируемой инфляции объем требуемых инвестиций составит 91 миллиард рублей, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости. При этом в 2016 году группа S7 заплатила за "Морской старт" 150-160 миллионов долларов США, или около 10-11 миллиарда рублей по текущему курсу.

В материалах не уточняется, на какие цели требуются инвестиции. Однако известно, что у проекта "Морской старт" нет ни ракеты, ни оснащенной для функционирования береговой инфраструктуры для сборки и испытаний ракет и космических аппаратов. Кроме того, с пусковой платформы Odyssey и командного судна в США сняли все иностранное оборудование: информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша".

Ранее ряд СМИ писали, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7.