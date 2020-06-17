Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев

Влада Некрасова

Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, основанный на придании национальному суверенитету, в том числе в области культуры и духовно-нравственных устоев, статуса величайшей ценности - в отличие от установок западного неолиберализма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В своей статье "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете" Патрушев отметил, что насаждаемые Западом неолиберальные "универсальные" нормы противоречат природе человека и фундаментальной сути религий, являясь для них враждебными. Эти "антиценности" не только разрушают традиционные духовные основы тех или иных государств, но и подрывают систему глобальной безопасности, указал Патрушев.

"Такие нормы и ценности не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при каких условиях", - подчеркнул Патрушев.

На этом фоне весьма важным является вопрос о том, что Россия предлагает миру взамен, добавил секретарь Совбеза. "В отличие от Запада, Россия, по сути, предлагает новый цивилизационный выбор, содержание которого включает равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Патрушев.