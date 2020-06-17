Российские учёные отредактировали карту Антарктиды и нашли "сбежавший" магнитный полюс Земли

Вадим Карасев

Во время кругосветного похода исследовательского судна "Адмирал Владимирский" ученые и моряки отредактировали карты Антарктиды и нашли "сбежавший" магнитный полюс. Экспедицию организовало военное ведомство России и было осуществлено силами Военно-морского флота РФ и РГО (Русское географическое общество).

В ходе кругосветного похода особое внимание учёные уделили исследованию Антарктиды. Материк был открыт открыта 16 (28) января 1820 году русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Журналисты со слов исследователей несколько раз сообщали, что местоположение материка Антарктида и прилегающих к нему островов не совпадает с тем, что указано в морских навигационных картах.

Руководитель экспедиции, зам. начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, капитан 1 ранга Олег Осипов, подтвердил, что побережье Антарктиды не соответствует данным морских навигационных карт.

Он уточнил, что они исследовали только небольшую часть побережья и островов Антарктиды. Например, остров Ротшильд, соединенный ледником с континентом, действительно смещён. Остров Петра I реально расположен намного южнее, чем на картах.

Капитан 1 ранга также рассказал о других важных находках в ходе кругосветки. По его словам, на дне моря Беллинсгаузена обнаружили горы, ложбины и ранее неизвестные впадины, была сделана трехмерная модель дна.

На вопрос журналиста о быстром смещении Южного магнитного полюса Земли, Осипов ответил, что действительно он каждый год смещается на сорок километров в с-з направлении.

Капитан добавил, что в обозримом будущем смена магнитных полюсов Земли миру не грозит. Мир не погибнет.

Кругосветка ВМФ РФ и РГО была приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна.

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" уже вернулось в Кронштадт восьмого июня 2020 года. На основе исследований, проведённых в кругосветном плавании, Российская Федерация обновит 14 навигационных карт антарктических морей, пишет "Российская Газета".



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