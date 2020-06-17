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Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье

Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Российские военные провели патрулирование на маршруте протяженностью более 300 километров в отдаленных районах сирийского Заевфратья, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Дмитриев.

"Подразделениями военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации проведено очередное патрулирование. В ходе патрулирования колонна автомобильной техники под прикрытием вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-35 преодолела маршрут общей протяженностью более 300 километров", - сказал Дмитриев.

Он отметил при этом, что патрулирование проводилось "в целях контроля за обстановкой вдоль государственной границы Сирийской Арабской Республики, в отдаленных районах Заевфратья, а также для сохранения мирной обстановки в регионах, подконтрольных правительственным силам".


Ми-8 Кирилл Шелухо, его машина осуществляет сопровождение на высоте порядка 100 метров и наблюдает за колонной с расстояния 600-800 метров. Если опуститься ниже, колонну будет не видно даже на более близкой дистанции. Ми-35 осматривает территорию на отдалении в 5-10 километров, докладывает ведущему Ми-8, а его экипаж уже передает информацию наземной колонне.
# Россия
По материалам: ria.ru

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