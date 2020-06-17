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Рукавишникова: до начала нового учебного года вузы смогут более свободно формировать нагрузку на каждого педагога

Рукавишникова: до начала нового учебного года вузы смогут более свободно формировать нагрузку на каждого педагога

Отмена профстандарта для работников высшей школы, которой долго ждали в педагогической среде, воспринята профессорами вузов очень позитивно — у них «буквально выросли крылья». Об этом «Парламентской газете» заявила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Профессиональный стандарт работника высшей школы окончательно отменен — приказ Минтруда РФ об этом вступил в силу в 12 июня 2020 года, хотя планировалось, что это произойдет в январе этого года. Профстандарт серьёзно ограничивал работу педагогов-практиков, не имеющих ученой степени — им, в частности, было недоступно преподавание по программам магистратуры и специалитета. Это серьёзно ограничивало участие молодых преподавателей в образовательном процессе.

«Процесс затянулся, и за последние пять месяцев мы по данной проблеме получили большое количество запросов от профессионального сообщества, представители которого выступали за отмену профстандарта. Наконец, вопрос решен, что воспринято педагогами очень позитивно. У профессуры, начинающих преподавателей, практиков и административного блока вузов буквально «выросли крылья», — рассказала сенатор.

Ирина Рукавишникова отметила, что после отмены профстандарта и до начала нового учебного года вузы смогут более свободно формировать нагрузку на каждого конкретного педагога. А представители педагогического сообщества, по её словам, готовы подключиться к работе над новыми, более качественными профессиональными стандартами для педагогов высшей школы, если таковое решение будет принято.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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