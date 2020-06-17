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Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые волосы

Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые волосы

53-летняя Сальма Хайек часто делится с поклонниками честными фотографиями без макияжа и фильтров, демонстрируя свою натуральную красоту. А вчера звезда опубликовала в инстаграме фото, на котором показала 15 миллионам фолловеров седые корни волос до окрашивания.


В ожидании повторных съемок мне наконец-то пришлось покрасить корни,

— подписала актриса снимок.

На фото "после" знаменитость предстала уже с мейкапом: она нанесла немного тональной основы, розовых румян и сделала smoky eyes, чтобы завершить свежий образ.


Пост звезды появился после того, как она недавно рассказала, что ее любимые дни были, когда она была свежа и не носила макияж. Ранее Сальма призналась, что гладкой и сияющей кожей обязана чудодейственному средству, рецепт которого перешел ей по наследству от бабушки. С возрастом Хайек поняла, что не любит наносить макияж. Ей больше всего нравятся дни, когда она может не заглядывать в зеркало.


Больше всего люблю, когда я без макияжа и можно не смотреть в зеркало, потому что ты не думаешь, как ты выглядишь. Когда ты просто живешь полной жизнью, это перестает быть важным,

— рассказывала она.

Сальма призналась, что раньше была не уверена в себе, но сейчас многому научилась.

Когда я смотрю на свои фотографии, на которых мне 30 или 40 лет, то вижу себя более красивой, чем чувствовала себя в то время. Я так часто критиковала себя! Теперь, когда я смотрю в зеркало, то думаю о том, насколько сильно я буду любить себя через 10 лет,

— призналась Сальма, которая сейчас проводит изоляцию в доме в Лондоне с мужем Франсуа-Анри Пино и 12-летней дочерью Валентиной Паломой.


Сальма Хайек (архивное фото)
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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