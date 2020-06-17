«Serbian lives matter»: Спецназ Черногории штурмовал здание мэрии Будвы

Лидия Мартынова

17 июня антитеррористическое подразделение черногорской полиции взяло штурмом здание мэрии города Будвы, задержав градоначальника Марко Царевича, главу городского парламента Крсто Радовича и нескольких сотрудников администрации. Во время спецоперации правоохранители применили силу, ряд представителей местной власти оказался в больнице, сообщают «Вечерние новости».

По итогам акции Марко Царевич и Крсто Радович были избиты и арестованы, бывший спикер городского парламента, действующий советник главы муниципалитета Будва Джордже Вуйович получил тяжелые травмы и попал в больницу, после того как силовики сбросили его со ступеней здания.

Вечером полиция отпустила всех задержанных, за исключением сына градоначальника, который обвиняется в том, что оказал сопротивление при задержании. Сам мэр Будвы был госпитализирован и впоследствии появился на публике на костылях и с гипсом на левой ноге.

В ходе спецоперации был применен слезоточивый газ, входные двери и часть окон здания администрации были выбиты.

Как сообщают местные СМИ, утром у здания мэрии собралось несколько сотен горожан, выражающих протест против действий полиции. Подступы к администрации и часть центра Будвы были оцеплены.

Инциденту предшествовала незаконная смена власти в Будве. Депутаты правящей партии и подконтрольных властям страны движений на прошлой неделе провели альтернативное «заседание парламента» в курортных апартаментах на одном из пляжей Будвы, не пригласив на него депутатов из черногорской оппозиции и самого председателя Крсто Радовича. На «заседании» большинство проголосовало за смену действующего главы муниципалитета и спикера городского парламента.

Легитимные представители местной власти отказались выполнять незаконные решения искусственно созданного нового большинства и с ночи забаррикадировались в здании мэрии, отказавшись впускать в него новоизбранных главу муниципалитета Владимира Булатовича и спикера парламента Снежану Куч. За этим последовал силовой вариант смены местной администрации на лояльных президенту страны представителей политических сил.

Напомним, что Марко Царевич, возглавляющий Будву, выступал с критикой правящего режима Мило Джукановича и в конце прошлого года лично возглавил крестный ход в знак протеста против закона о свободе вероисповедания, угрожающего имуществу Сербской православной церкви.

Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что в соцсетях черногорских правоохранителей сравнили с американскими коллегами, чьи методы работы — а именно удушение коленом — спровоцировали массовые протесты против полицейского произвола по всему миру. Именно этот прием был применен в отношении секретаря городского отдела по вопросам инвестиций Младена Микиеля. «Serbian lives matter» пишут пользователи соцсетей, призывая мировую общественность обратить внимание на нарушение гражданских прав в Черногории.

Кирилл Борщев

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