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Серебренников снимет мини-сериал о творчестве Тарковского

Серебренников снимет мини-сериал о творчестве Тарковского
Режиссер Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о жизни и творчестве Андрея Тарковского, проект находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании Hype Film в среду.

Ранее в сети появилась информация, что следующим проектом Серебренникова станет мини-сериал о жизни Тарковского.

"Подтверждаем, что новый проект Кирилла Серебренникова - мини-сериал о легендарном кинорежиссере Андрее Тарковском - сейчас находится в разработке в кинокомпании Hype Film. Продюсерами выступают Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря", - говорится в сообщении.


По словам Стюарта, творчество Тарковского оказало огромное влияние на развитие мирового кинематографа и продолжает быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов разных поколений.


"Для нас большая честь и удовольствие продолжить сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, в новом совместном проекте он выступает в качестве режиссера и сценариста. Несомненно, Кирилл - обладатель уникального художественного видения, и вместе нам не терпится воплотить все идеи в жизнь", - рассказал он.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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