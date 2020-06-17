Серебренников снимет мини-сериал о творчестве Тарковского

Лидия Мартынова

Режиссер Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о жизни и творчестве Андрея Тарковского, проект находится в разработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании Hype Film в среду.

Ранее в сети появилась информация, что следующим проектом Серебренникова станет мини-сериал о жизни Тарковского.

"Подтверждаем, что новый проект Кирилла Серебренникова - мини-сериал о легендарном кинорежиссере Андрее Тарковском - сейчас находится в разработке в кинокомпании Hype Film. Продюсерами выступают Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря", - говорится в сообщении.

По словам Стюарта, творчество Тарковского оказало огромное влияние на развитие мирового кинематографа и продолжает быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов разных поколений.

"Для нас большая честь и удовольствие продолжить сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, в новом совместном проекте он выступает в качестве режиссера и сценариста. Несомненно, Кирилл - обладатель уникального художественного видения, и вместе нам не терпится воплотить все идеи в жизнь", - рассказал он.