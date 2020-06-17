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Школы и колледжи Франции начнут открываться с 22 июня

Школы и колледжи Франции начнут открываться с 22 июня

В связи со смягчением введенного из-за пандемии карантина в Париже уже открыты многие места общественного. В скором времени работу возобновят также и образовательные учреждения.

14 июня президент Франции Эмманнюэль Макрон в своем обращении к нации заявил о том, что 22 июня откроются школы, детские сады и колледжи. «С 22 июня принять всех учащихся в обязательном порядке и в соответствии с обычными правилами», – объявил лидер государства.

Образовательные учреждения Франции готовятся принимать детей, школьников и студентов со следующей недели. Ряд регионов уже заявили о готовности к проведению занятий при условии выполнения всех санитарных норм.

# Общество
По материалам: edu.ru

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