Сильнейшие с прибылью, а слабейшие — в убытке: Итоги биржевой торговли

Алексей Вольцев

На глобальных фондовых рынках после значительного подъема во вторник, в среду, 17 июня — смешанный результат, правда с превышением положительного тренда. Биржевые весы по всему миру в очередной раз качнулись вниз.

Противоречие между улучшением экономических показателей и ростом числа случаев Covid-19 продолжает стимулировать волатильность рынка. Кажется, что оптимизм предыдущего дня угасает на фоне новой вспышки коронавируса и растущей военной напряженности в Азии. Пекин отменил у себя десятки внутренних рейсов, пытаясь сдержать новую вспышку коронавируса, а заболевание им достигло рекордных высот сразу в шести штатах США.

Пограничные столкновения между Индией и Китаем отправили вниз индексы на биржах Индии. А растущая напряженность между Северной Кореей и Южной Кореей повлияла в этот день на показатели биржи в Токио. Но на главных европейских биржах в среду по-прежнему отмечен рост. Европейские акции растут второй день подряд в надежде на дальнейшее стимулирование экономики США. В самих Соединенных Штатах надежды на восстановление экономики поддерживаются скачком розничных продаж.

Однако общее снижение оптимизма у инвесторов отмечено тем, что доллар вырос в цене относительно прочих валют, а доходность казначейских обязательств США вновь снизилась, поскольку инвесторы вновь устремились в «безопасные убежища».

Цены на нефть в среду топтались на месте с колебанием в сторону незначительного понижения на фоне сообщений о росте запасов сырой нефти в США.

17 июня на ведущей для Азиатско-Тихоокеанского региона токийской бирже Nikkei 225 — - закрылся с убытком в 0,56%.

На национальной фондовой бирже Индии индекс NIFTY 50 и на Бомбейской бирже индекс BSE SENSEX оставались в красном секторе: минус 0,33% и минус 0,29%.

Все остальные в этот день, даже биржа в Сеуле, остались с прибылью. Индекс австралийский биржи S&P/ASX 200 — +0,83%, Шанхайской — + 0,82%, Гонконга — +0,56%, Тайваня — +0,20%, Сеула — +0,14%.

На открывшихся биржах в Европе после смешанного старта ключевые индексы основных западноевропейских фондовых рынков начали расти. На неуверенном старте индекс еврозоны EuroStoxx50 вырос всего на 0,03%.

В отличие от Европы, открывшаяся через несколько часов биржа в Нью-Йорке сразу же начала биржевой день с уверенного роста. На открытии индекс DJIA-30 составил +0,15%, индекс S&P-500 — +0,29%, а индекс Nasdaq Composite открылся на +0,48%.

В результате в среду на европейских фондовых биржах — смешанный результат. При этом сильнейшие оказались с прибылью, а слабейшие — в убытке. В Лондоне индекс FTSE-100 закрылся в среду с прибылью +0,17%, во Франкфурте DAX — с прибылью +0,54%, а в Париже CAC-40 — с прибылью +0,87%. Но биржи в Милане и Мадриде оказались в убытке, их индексы снизились на 0,20% и 0,22%.

Общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 и индекс Stoxx Europe 600 в среду показали прибыль в размере 0,78% и 0,70%, в то время как индекс еврозоны EuroStoxx50 вырос на 0,76%.

В 19:00 по Берлину на Нью-Йоркской фондовой бирже все основные индексы оставались в зоне роста: DJIA-30 — +0,24%, S&P-500 — +0,44%, Nasdaq Composite — +0,93%.

В среду к вечеру цены на нефть чуть снизились: Brent подешевела на 1,00% до $ 40,55 за баррель, а WTI — на 1,33% до $ 37,87.

Евро чуть ослаб относительно доллара на 0,34% и стоил $ 1,1225.

В конце европейского торгового периода цена золота снизилась на 0,09% до $ 1224,93 за унцию.