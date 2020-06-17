США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма

Алексей Вольцев

Американский эсминец USS Porter («Портер») DDG-78 ВМС США, в задачи которого входит проверка готовности интегрированной системы ПВО/ПРО стран НАТО, а также апробирование общей системы разведки и доведения нужных данных до командования альянса, сегодня, 17 июня, начал транзит Турецких проливов, следуя курсом в Чёрное море.

Как сообщили в Европейском командовании ВМС США, 17 июня эскадренный эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием) начал свой международный транзит через Турецкий пролив по маршруту к Черному морю. В задачи USS Porter входит «проведение операции по обеспечению безопасности на море, повышение региональной стабильности, а также проведение совместной готовности сил с союзниками по НАТО и партнерами».

«Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — заявил командир корабля Крейг Трент.

«USS Porter и ее команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе. Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтрё», — добавил он.

В ВМС США подчеркнули, что «специальная операции корабля в Черном море укрепит взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость безопасности на Черном море».

В военном ведомстве напомнили, что в 2020 году корабли ВМС США в третий раз проводит операцию в Черном море, два раза из них там был USS Porter. Этот эсминец посетил Черное море в апреле этого года.

«Находясь в Черном море USS Porter будет оставаться в безопасности в море, уделяя особое внимание эксплуатационным требованиям и выполнению национальных задач во время пандемии Covid-19», — указали в Европейском командовании ВМС США.

Также отмечается, что недавно USS Porter завершил операции в Баренцевом море вместе с боевыми кораблями USS Donald Cook (DDG 75), USS Roosevelt (DDG 80), кораблем поддержки быстрого боя USSS Supply (T-AOE 6) и фрегатом Королевского флота Великобритании HMS Kent (F 78), где они «отстаивали свободу навигации и демонстрировали беспрепятственную интеграцию среди союзников».

ИА Newstes ранее подробно сообщало о том, что с 13 апреля надводные и подводные корабли Черноморского флота России сопровождали и следили за американским эсминцем USS Porter из состава 6-го флота США, который на протяжении недели находился вблизи Крыма. Компанию ему составлял фрегат «Королева Мария» ВМС Румынии, а в последние дни к ним присоединился фрегат ВМС Турции.

16 апреля пресс-служба Черноморского флота проинформировала, что в период пребывания американского эсминца USS Porter в акватории Черного моря экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и дизель-электрической подводной лодки «Колпино», несущей крылатые ракеты «Калибр», провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника.