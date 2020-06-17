Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма

США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма

США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма

Американский эсминец USS Porter («Портер») DDG-78 ВМС США, в задачи которого входит проверка готовности интегрированной системы ПВО/ПРО стран НАТО, а также апробирование общей системы разведки и доведения нужных данных до командования альянса, сегодня, 17 июня, начал транзит Турецких проливов, следуя курсом в Чёрное море.

Как сообщили в Европейском командовании ВМС США, 17 июня эскадренный эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием) начал свой международный транзит через Турецкий пролив по маршруту к Черному морю. В задачи USS Porter входит «проведение операции по обеспечению безопасности на море, повышение региональной стабильности, а также проведение совместной готовности сил с союзниками по НАТО и партнерами».

«Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — заявил командир корабля Крейг Трент.
«USS Porter и ее команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе. Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтрё», — добавил он.

В ВМС США подчеркнули, что «специальная операции корабля в Черном море укрепит взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость безопасности на Черном море».

В военном ведомстве напомнили, что в 2020 году корабли ВМС США в третий раз проводит операцию в Черном море, два раза из них там был USS Porter. Этот эсминец посетил Черное море в апреле этого года.

«Находясь в Черном море USS Porter будет оставаться в безопасности в море, уделяя особое внимание эксплуатационным требованиям и выполнению национальных задач во время пандемии Covid-19», — указали в Европейском командовании ВМС США.

Также отмечается, что недавно USS Porter завершил операции в Баренцевом море вместе с боевыми кораблями USS Donald Cook (DDG 75), USS Roosevelt (DDG 80), кораблем поддержки быстрого боя USSS Supply (T-AOE 6) и фрегатом Королевского флота Великобритании HMS Kent (F 78), где они «отстаивали свободу навигации и демонстрировали беспрепятственную интеграцию среди союзников».

ИА Newstes ранее подробно сообщало о том, что с 13 апреля надводные и подводные корабли Черноморского флота России сопровождали и следили за американским эсминцем USS Porter из состава 6-го флота США, который на протяжении недели находился вблизи Крыма. Компанию ему составлял фрегат «Королева Мария» ВМС Румынии, а в последние дни к ним присоединился фрегат ВМС Турции.

16 апреля пресс-служба Черноморского флота проинформировала, что в период пребывания американского эсминца USS Porter в акватории Черного моря экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и дизель-электрической подводной лодки «Колпино», несущей крылатые ракеты «Калибр», провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые волосы
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах Трушкина
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Доллару предрекли скорый крах
Доллару предрекли скорый крах
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма
Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах
Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах
Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ
Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ
Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой войне
Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой
На Мадагаскаре открыт новый вид лягушек
На Мадагаскаре открыт новый вид лягушек
Россиянки перечислили худшие комплименты от мужчин
Россиянки перечислили худшие комплименты от мужчин

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
В ЛНР снова ранен мирный житель
В ЛНР снова ранен мирный житель

Еще по теме

Американский ракетный эсминец «Портер» вошел в Черное море
В Чёрное море отправился ракетный эсминец США Porter
Американский эсминец Porter войдет в Черное море
Эсминец ВМС США Porter войдет в Черное море 6 июня