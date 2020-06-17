США ударят по Сирии «законом Цезаря»

Лидия Мартынова

Соединённые Штаты введут сегодня, 17 июня, санкции, направленные на «снижение доходов правительства президента Сирии Башара Асада» с тем, чтобы «побудить его вернуться за стол переговоров под эгидой ООН и договориться о прекращении почти десятилетней войны» в арабской республике. Об этом сегодня, 17 июня, передаёт Reuters.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, выступая накануне в Совбезе всемирной организации, заявила, что американская сторона предпримет меры, дабы «помешать режиму Асада одержать военную победу».

«Наша цель — лишить режим Асада доходов и поддержки, которые он использует для совершения масштабных злодеяний и нарушений прав человека, что препятствует политическому урегулированию конфликта и серьёзно ухудшает перспективы установления мира», — сказала Крафт.

Россия и Китай осудили план США по введению новых односторонних санкций. Как указал российский постпред при ООН Василий Небензя, США подтвердили, что «цель этих мер — сместить законные власти» Сирии.

17 июня в США вступит в силу новый пакет ограничительных мер в отношении Дамаска — в рамках так называемого закона Цезаря или «Акта о защите гражданского населения Сирии». Название «закон Цезаря» происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключённых в сирийских тюрьмах. Этот документ был одобрен президентом США Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года и предусматривает применение санкционных мер против основных секторов сирийской экономики, Центробанка САР, высокопоставленных чиновников, включая президента Башара Асада, а также любой государственной или частной организации как сирийской, так и зарубежной, которая взаимодействует с правительством в Дамаске. Сирийский МИД расценил ужесточение санкций со стороны США «как экономический террор, который является частью развязанной против Сирии кровопролитной войны».