США — за решения Международного уголовного суда, если это выгодно

Алексей Вольцев

Соединенные Штаты Америки одобряли решения Международного уголовного суда, когда его вердикты вписывались в политику Вашингтона. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя конфликт между США и МУС.

«Они за Международный уголовный суд, когда он сажает, например, руководителей бывшей Югославии, расследует дела, допустим, по Уганде и Бурунди. Но они не собираются подчиняться решениям Международного уголовного суда, касающимся граждан Соединенных Штатов», — сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных США, обвинив эту международную структуру в коррупции.

Решение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда является формой запугивания, заявил председатель суда Чили Эбое-Осуджи. Он отметил, что его вдохновляет поддержка международного сообщества, особенно то, что осуждение позиции США также исходит от гражданского общества. Ранее о недопустимости давления на МУС заявили верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и ряд европейских стран.

Юрий Светов обратил внимание на то, как США вообще относятся к международным организациям.

«Допустим, ситуация со Всемирной организацией здравоохранения. Американцам не нравится ее поведение, и Трамп говорит: мы денег платить не будем и взаимодействовать с этой организацией не будем, пока она не перестанет „подстраиваться под Китай“. Намек на то, что нужно сменить руководство ВОЗ, и вот тогда, может быть, американцы будут с ней разговаривать», — сказал Светов.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных американскими военными, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением «Талибан». Международный уголовный суд поддержал этот запрос, дав разрешение.

После этого госсекретарь США Майк Помпео назвал МУС «не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо».