Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"

Влада Некрасова

A new look at 'Cheetah' from a sticker pack for Patty Jenkins’ 'Wonder Woman 1984' has been released. pic.twitter.com/N7ulYytjRT — DCEU Updates (@DCFilmsUpdates) June 15, 2020

. На новом плакате к фильму "Чудо-женщина:1984" Пэтти Дженкинс фанаты разглядели, какой макияж будет у Кристен Уиг после превращения в Гепарду, сообщает Screen Rant.

Поклонники уже знают, что актриса в начале картины предстанет в роли доктора Барбары-Энн Минервы, робкой женщины с низкой самооценкой. Судя по доступным фотографиям, у нее может быть романтическая связь с влиятельным бизнесменом Максвеллом Лордом (Педро Паскаль), одним из главных героев ленты. Пока самой большой загадкой остается внешний вид Уиг после трансформации.

На фотографиях в твиттере студии DC Comics можно разобрать грим Гепарды: желтоватый цвет кожи, темные линии и удлиненные уши.

В трейлерах и официальных снимках "Чудо-женщины: 1984" нет кадров с Кристен Уиг после превращения. Не исключено, что это сделано намеренно, чтобы подогреть интерес фанатов.

Изначально предполагалось, что лента выйдет в прошлом году, но затем Warner Bros. перенесла ее релиз сначала на август, затем на октябрь текущего года.

В роли главной героини по-прежнему Галь Гадот, Гепарда – ее давний враг номер один. Как персонаж комикса она впервые появилась в 1943 году.