Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"

Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
. На новом плакате к фильму "Чудо-женщина:1984" Пэтти Дженкинс фанаты разглядели, какой макияж будет у Кристен Уиг после превращения в Гепарду, сообщает Screen Rant.

Поклонники уже знают, что актриса в начале картины предстанет в роли доктора Барбары-Энн Минервы, робкой женщины с низкой самооценкой. Судя по доступным фотографиям, у нее может быть романтическая связь с влиятельным бизнесменом Максвеллом Лордом (Педро Паскаль), одним из главных героев ленты. Пока самой большой загадкой остается внешний вид Уиг после трансформации.


На фотографиях в твиттере студии DC Comics можно разобрать грим Гепарды: желтоватый цвет кожи, темные линии и удлиненные уши.


В трейлерах и официальных снимках "Чудо-женщины: 1984" нет кадров с Кристен Уиг после превращения. Не исключено, что это сделано намеренно, чтобы подогреть интерес фанатов.

Изначально предполагалось, что лента выйдет в прошлом году, но затем Warner Bros. перенесла ее релиз сначала на август, затем на октябрь текущего года.

В роли главной героини по-прежнему Галь Гадот, Гепарда – ее давний враг номер один. Как персонаж комикса она впервые появилась в 1943 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата
Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется и как правильно его выбрать
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Как выбрать ломбард для сдачи золота
Как выбрать ломбард для сдачи золота
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских

Еще по теме

Галь Гадот, Педро Паскаль, Крис Пайн и другие в первом трейлере фильма "Чудо-женщина: 1984"
«Чудо-женщина» Галь Гадот беременна
«Чудо-женщина» Галь Гадот беременна вторым ребенком
Чудо-женщину лишили статуса почетного посла ООН по борьбе за права женщин