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Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам

Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам

Министерство обороны КНР обвинило индийских военнослужащих в незаконном пересечении линии фактического контроля и подготовке "провокационной атаки". Об этом говорится в заявлении официального представителя Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Чжан Шуйли, пишет ТАСС. 

"Войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами", — указано в заявлении.

Ранее на спорной границе Индии и Китая произошла вооруженная стычка. По данным СМИ, погибли двое солдат и командир индийской стороны. В МИД Китая заявили, что индийские войска дважды пересекали границу, спровоцировав китайских военных открыть огонь. 

Индию и Китай разделяет так называемая линия фактического контроля более 4 тысяч км в длину. Ни одно из государств, как говорится в двустороннем соглашении, не может предпринимать действия по пересмотру линии фактического контроля. Пограничный спор длится с 60-х годов. Несколько недель китайские и индийские военнослужащие находятся в состоянии повышенной боеготовности на участках спорной границы. Туда же последние дни активно стягивалась военная техника. 

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По материалам: uposters.ru

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