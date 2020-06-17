Техника «Золотое сечение»: исполняем желания силой мысли

Вадим Карасев

Любой человек может исполнить все свои мечты, стоит только приложить усилия. Бесценным помощником в этом станет техника «Золотое сечение», основанная на силе мысли.

Существует бесчисленное количество практик исполнения желаний: это и созидательное мышление, и визуализация, и карта желаний, и медитации, и различные ритуалы. Но почему-то не все желания спешат исполняться. Все дело в том, что большинство людей неправильно использует силу своего подсознания. Научиться этому поможет практическая техника «Золотое сечение».

Как работает техника «Золотое сечение»

Данная практика позволяет исполнять мечты, используя собственный внутренний потенциал. Ее можно использовать для воплощения любых желаний: она поможет и в поисках своего предназначения, и при трудоустройстве, и для знакомства с интересующим человеком. Любая исполненная мечта повлечет за собой большие и значимые перемены в судьбе.

Золотое сечение является самым загадочным термином в математике. Говоря простым языком, это правило идеальной пропорции, которое часто называют божественной гармонией. Кратко это правило определяется так: «меньшая часть относится к большей так же, как большая ко всему целому». В математике золотая середина является «асимметричной симметрией» и выражается конкретной формулой: 62% к 38%.





Произведения искусства, которые мы на подсознательном уровне воспринимаем, как идеальные, все основаны на этой пропорции. «Золотая середина» — это то, что привлекает наше внимание.

Эта загадочная формула имеет огромное влияние на подсознание человека. В природе многое устроено по принципу этого соотношения. Чувствительно к нему и наше бессознательное. Поэтому подсознание можно запрограммировать нужным образом, чтобы оно выдало должную реакцию в виде неосознанных действий и мыслей, ведущих по пути исполнения мечты.

Использование техники

Все, что от вас требуется, — составить формулу согласно правилу божественной гармонии. Формула выглядит как предложение из 27 слов. Главный смысл (ваше желание) должно прописываться в словах, стоящих на 16, 17 и 18 месте. Именно эти слова программируются в подсознании, активизируют силу мысли и внушают информацию, которая воспринимается бессознательным как призыв к действию. Это своего рода сигнал для подсознания, который оно не в силах игнорировать.

Сформулируйте желание, уместив его в 27 слов. Самое главное, чтобы главный смысл был обозначен 16, 17 и 18 словами. В первый раз стоит попрактиковаться на чем-то легком, например, поставить себе цель заняться спортом.Запишите сформулированное желание на диктофон и слушайте эту запись каждый день с утра в течение 2-3 недель.

Ваша программа для подсознания готова. Теперь главное — не противостоять своим порывам к тем или иным действиям. Все, что будет происходить с вами дальше, будет путем к исполнению желания, которым будут руководить ваше бессознательное и сила вашей мысли.

Не стоит приписывать данной технике магическое значение. Как уже было сказано, формула золотого сечения используется повсеместно и служит, скорее, доказательством того, что каждый человек может стать хозяином своей судьбы, не обращаясь за помощью к окружающим, высшему разуму или Вселенной. Мечтая о чем-то, важно обращаться внутрь себя. Только так можно вершить свою судьбу и менять жизнь.