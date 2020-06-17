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Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на бодишейминг: "Расово верные" люди вещают свой "обыкновенный фашизм"

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на бодишейминг: "Расово верные" люди вещают свой "обыкновенный фашизм"

После выхода нового выпуска шоу Comment Out, участницами которого стали 38-летняя телеведущая Ксения Собчак и 29-летняя певица Zivert, в сети возник конфликт из-за фразы, сказанной одной из них. Выполняя задание в YouTube-шоу, Собчак оскорбительно пошутила в адрес 44-летнего генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Тины Канделаки, а та ответила ей сегодня в инстаграме.Вот здесь максимально некрасивая фотография. Почему человек весом 70 килограммов все время рекламирует спорт? Я не понимаю, — прокомментировала Ксения одну из фотографий Тины в соцсети.


Ксения Собчак, Владимир Маркони и Zivert


Канделаки в своем ответе отметила, что "золотой фонд цитат Ксении Собчак пополнился еще одним замечательным вопросом".

Разумеется, на глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: "А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?". Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете. Совершенно не важно, весит ли человек 58, 70 или 75 килограммов. Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром, — написала Тина.


Тина Канделаки

И призналась, что уважает бодипозитив за укрепление веры людей в себя и принятия собственной индивидуальности.

Никакой нормы нет. Никакого комитета правильной модели поведения, стандартов хорошего внешнего вида не существует в принципе. Я искренне уважаю бодипозитив за то, что он отменяет "нелюбовь к себе". Потому что выключить ханжей вроде Ксении из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более когда такие вот "расово верные" люди вещают свой "обыкновенный фашизм" из каждой трубы, — заключила она.


Фото и видео из инстаграма Тины Канделаки

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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