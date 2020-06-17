Умер 28-летний участник k-pop-группы Ким Чжон Хван

Вадим Карасев

Вчера, 17 июня, южнокорейские СМИ подтвердили новости о смерти 28-летнего Ким Чжон Хвана, известного под псевдонимом Йоан. Он был участником k-pop-группы TST (раньше коллектив назывался Top Secret).

Причина смерти музыканта, который скончался 16 июня, до сих пор не установлена. Сегодня состоятся его похороны.





Как певец Ким Чжон Хван дебютировал в 2015 году в составе группы NOM, а в 2017 году вошел в состав тогда еще Top Secret. Свой четвертый альбом группа выпустила в январе этого года.

Последние снимки в своем инстаграме певец опубликовал 31 мая. На них он позирует на пляже и на фоне небоскребов и сообщает, что хочет путешествовать. Свои соболезнования и слова поддержки родным и близким певца в комментариях выражают его поклонники по всему миру, а многие из них до сих пор не верят в случившееся.









Количество смертей среди молодых представителей корейской популярной музыки за последние несколько лет заметно увеличилось. Причем в большинстве своем корейские исполнители добровольно сводят счеты с жизнью. Многие из них не выдерживают строгого контроля и давления со стороны продюсеров, которые часто обязывают их сидеть на диетах и не всегда разрешают пользоваться мобильными телефонами. На фоне всего этого, а также критических комментариев со стороны хейтеров музыканты часто впадают в депрессию, из которой им, увы, не всегда удается выйти.