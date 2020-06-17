Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер 28-летний участник k-pop-группы Ким Чжон Хван

Умер 28-летний участник k-pop-группы Ким Чжон Хван

Вчера, 17 июня, южнокорейские СМИ подтвердили новости о смерти 28-летнего Ким Чжон Хвана, известного под псевдонимом Йоан. Он был участником k-pop-группы TST (раньше коллектив назывался Top Secret).

Причина смерти музыканта, который скончался 16 июня, до сих пор не установлена. Сегодня состоятся его похороны.


Как певец Ким Чжон Хван дебютировал в 2015 году в составе группы NOM, а в 2017 году вошел в состав тогда еще Top Secret. Свой четвертый альбом группа выпустила в январе этого года.

Последние снимки в своем инстаграме певец опубликовал 31 мая. На них он позирует на пляже и на фоне небоскребов и сообщает, что хочет путешествовать. Свои соболезнования и слова поддержки родным и близким певца в комментариях выражают его поклонники по всему миру, а многие из них до сих пор не верят в случившееся.



Количество смертей среди молодых представителей корейской популярной музыки за последние несколько лет заметно увеличилось. Причем в большинстве своем корейские исполнители добровольно сводят счеты с жизнью. Многие из них не выдерживают строгого контроля и давления со стороны продюсеров, которые часто обязывают их сидеть на диетах и не всегда разрешают пользоваться мобильными телефонами. На фоне всего этого, а также критических комментариев со стороны хейтеров музыканты часто впадают в депрессию, из которой им, увы, не всегда удается выйти.
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил Медведев
Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил
Литва направила ноту Белоруссии из-за возможного загрязнения Немана
Литва направила ноту Белоруссии из-за возможного загрязнения Немана
Подбор готовой фирмы: основные факторы влияния
Подбор готовой фирмы: основные факторы влияния
Саудовскую Аравию перестали интересовать США
Саудовскую Аравию перестали интересовать США
Предсказано появление у многих россиян нового умения после пандемии
Предсказано появление у многих россиян нового умения после пандемии
В мире за сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса
В мире за сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев
Фильтруй контент: можно ли обязать инфлюенсеров проверять публикуемую информацию?
Фильтруй контент: можно ли обязать инфлюенсеров проверять публикуемую
Как найти общий язык со Знаками стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Как найти общий язык со Знаками стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Huawei учредил в Эстонии дочернее предприятие
Huawei учредил в Эстонии дочернее предприятие
Медведев обсудит предложения "Единой России" по внутреннему туризму
Медведев обсудит предложения "Единой России" по внутреннему туризму
Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером после расставания с Брайаном Остином Грином
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона

Еще по теме

Оперный певец Зураб Соткилава скончался 17 09 17 в Москве: причина смерти, подробности, видео, биография
Свежие новости шоу-бизнеса мира сегодня 29.12.2015: Лидер британской группа Motorhead умер
Дмитрий Хворостовский умер 22 11 17 в Лондоне: родные и близкие подтвердили смерть оперного певца Хворостовского, подробности
Сестра Ким Чен Ына стала членом политбюро