Ургант высмеял оказавшегося геем Губку Боба и усомнился в ориентации Печкина

Вадим Карасев

Иван УргантФото: Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант высмеял новость о том, что главный герой мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» оказался геем. В эфире шоу «Вечерний Ургант» он предположил, какие другие известные персонажи мультфильмов могли быть гомосексуалами, а после усомнился в необходимости быть в курсе их сексуальной ориентации. Запись выпуска опубликована на YouTube-канале программы.

«Сейчас выяснится, что и Том гонялся за Джерри не для того, чтобы съесть. И Дональд Дак тоже не просто так ходит без штанов. И Чип и Дейл, может быть, не братья», — пошутил Ургант. Он добавил, что не понимает, зачем нужна эта информация, если она никак не влияет на сюжет. «Мы же никогда не копались в подробностях [жизни] наших мультгероев, не знаю, почтальона Печкина. Почему он живет один, ходит летом в плаще и постоянно трется возле дома мальчика?» — отметил ведущий.

Ургант также в шутку добавил, что в данный момент на дно океана отправляется казачий патруль и специалисты, которые «снимут Квадратные Штаны и выведут всех на чистую воду из этого мутного омута».

Ранее в июне телеканал Nickelodeon раскрыл имена трех своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал главный герой известного мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Многие фанаты мультсериала признались, что не сильно удивились, так как давно подозревали, что Губка Боб — гей.