В АТОР рассказали о трендах и ценах на отдых в этом летнем сезоне

Лидия Мартынова

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, цены на отдых в этом летнем сезоне останутся в целом на уровне прошлого года. На внутреннем рынке аналитики наблюдают летом 2020 года три необычных тренда.

В ходе пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала об особенностях летнего туристического сезона в России в 2020 году, выделив несколько главных трендов, определяющих его облик.

Г-жа Ломидзе отметила, что по данным туроператоров, в этом июне реальный спрос на отдых оказался минимум раз в 10 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее, даже в июне компании наблюдают, как количество бронирований растет кратно от недели к неделе.

«Сейчас реальный спрос на отдых не превышает предложения. Цены очень хорошие – и на июль и на август», - подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Майя Ломидзе также рассказала о трех основных трендах, которые в значительной мере определят итоги этого нестандартного во всех отношениях летнего сезона.

Первый из них заключается в том, что сейчас жители регионов России стали чаще бронировать объекты размещения в своем собственном регионе. Спросом пользуются мини-отели, гостевые дома, турбазы и др.

«Наиболее ярко этот тренд проявляется сейчас в Московской и Ленинградской областях, а также в тех регионах, где есть большие водоемы местного значения. В первую очередь это области и республики, где протекает Волга, Ока, имеются крупные озера», - рассказала Майя Ломидзе.

По ее словам, цены на подобный «внутрирегиональный отдых» в целом начинаются от 1500-2000 р. в сутки за номер с завтраком. В Московской области цены выше - за счет более высокого спроса.

«В итоге, из-за определенной боязни людей ехать далеко от места своего проживании, многие регионы имеют шанс продемонстрировать даже более высокую, чем ранее, загрузку – за счет местных жителей, а российский внутренний туризм – показать свою новую грань», - подчеркнула она.

Второй тренд заключается в большем разнообразии предлагаемых маршрутов по доступным ценам этим летом. Исполнительный директор АТОР отметила, что благодаря продуманной политике Ростуризма высокая концентрация туристов на черноморском побережье (в прежние годы она составляла летом 20-25% от всего внутрироссийского турпотока) в этом сезоне уменьшится.

Это будет достигнуто в том числе за счет того, что при поддержке Ростуризма туроператоры запустили новые чартерные маршруты по доступным ценам в новые регионы. Среди них – Алтай, Бурятия (Байкал), Калининград, Хакассия.

«Это правильная в условиях сохраняющихся рисков работа государства по недопущению сверхконцентрации турпотока только на черноморском побережье», - подчеркнула Майя Ломидзе.

Наконец, по словам исполнительного директора АТОР, этим летом властям следует обратить внимание и на третий, весьма тревожный, тренд.

«В выигрыше сейчас может оказаться «серый» сегмент туротрасли, который не контролируется Роспотребнадзором: многие люди будут охотнее ехать в частный сектор, во-первых из-за цен, во-вторых, из-за того, что здесь не нужно никаких справок», - считает Майя Ломидзе.

Она обратила внимание на то, что в результате отсутствия контроля над таким размещением может вырасти число заболевших в отдельных регионах, и в итоге при повторном введении ограничительных мер пострадают легальные средства размещения, которые платят налоги.

Сейчас эта ситуация в некоторой степени ограничивается в том же Краснодарском крае мерами контроля прибывающих: приехать «просто так» на курорт и уже на месте искать себе жилье, как это делали раньше многие «самотуристы», просто не получится – по прибытии нужно указать точный адрес пребывания. Но тем не менее, ситуация с «серым» рынком сейчас требует пристального внимания регуляторов – заключила исполнительный директор АТОР.