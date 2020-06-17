В Белой Церкви маршрутчик нагло обошелся с дочерью погибшего бойца ООС: в сети волна возмущения

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На Киевщине, в городе Белая Церковь водитель маршрутки в ответ на требование льготного проезда оскорбил дочь погибшего на Донбассе бойца ООС. Ранее в Киеве ветераны разобрались с хамом-маршрутчиком.

О конфликте с водителем сообщила в своем Facebook Алина Войтенко, дочь погибшего Ивана Войтенко.

«Показала льготное удостоверение на проезд, водитель нагло начал кричать: «Где такое написано, что я тебя должен возить?». После подчеркивания о законах нашего государства, этот недочеловек ответил: «Какое государство? Где ты видела государство? Его уже 30 лет, как нет!», — написала она.

Войтенко подчеркнула, что ее отец погиб, защищая Украину в составе 72-й ОМБр.

В комментариях некоторые пользователи рекомендуют пожаловаться в горсовет и автопарк, другие предлагают проучить наглого водителя другими методами.

Ранее сообщалось, что Рада увеличила штрафы за отказ в льготном проезде.

Фото: Facebook/Алинка Войтенко