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В Чечне проведут геологическую разведку месторождений нефти и газа

В Чечне проведут геологическую разведку месторождений нефти и газа

Президент ЧР Рамзан Кадыров сообщил, что в северной и северо-восточной части республики пройдут геологоразведочные работы, связанные с оценкой открытия в этих районах месторождений газа и нефти.

Лидер Чечни рассказал, что был проведён соответствующий конкурс, который выиграла Росгеология.

Кадыров отметил, что Росгеологии предстоит определить зоны для поискового бурения — это позволит привлечь недропользователей к разведке и добыче углеродов.

Президент подчеркнул, что успешное решение данного вопроса поможет Чечне разрешить социально-экономические проблемы, имеющихся в регионе.

Чечня со времён СССР являлась известным центром добычи нефти. Так, в 70-х годах прошлого столетия в республике добывалось порядка 7% от суммарного союзного объема добычи нефти (21,2 миллиона тонн), по объемам переработки нефти – 24 миллиона тонн.

С развалом Советского Союза сфера добычи нефти в республике сократилась, начался кризис. С наступлением 2000 года добыча нефти возобновилась и к 2010 году достигла прежнего уровня. Но к 2019 году этот показатель упал до 74 тысяч тонн, напоминает издание РИА Дербент.

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По материалам: u-f.ru

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