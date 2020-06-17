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В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»

В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»

Отношения между Чехией и Россией не настолько плохи, как это может показаться на первый взгляд. Об этом заявил глава отдела внешней политики канцелярии чешского президента Рудольф Индрак.

По его словам, он поставил бы двусторонним отношениям «тройку». При этом Индрак считает «вредной» ситуацию, сложившуюся в результате скандала, вызванного «делом о рицине», после которого Чехия и Россия обменялись высылкой из своих стран дипломатов.

Кроме того, глава внешней политики канцелярии Милоша Земана отметил , что Чехия, с учетом ее размеров, не может позволить себе иметь плохие отношения с такими крупными и важными державами как Россия или Китай.

«Внешняя политика стала неделимой составной частью политики внутренней, что не слишком хорошо сказывается на внешней политике, поскольку она в целом является „забегом на длинную дистанцию“», — подчеркнул Индрак.

Напомним, скандал между дипломатическими ведомствами Чехии и России разгорелся после апрельской публикации издания Respekt, в которой сообщалось, что в Прагу из России приехал человек с дипломатическим паспортом и в портфеле с собой провез растительный яд рицин. Отмечалось, что мужчина якобы планировал отравить двух пражских чиновников. Позже чешские власти выяснили, что причиной скандала оказался конфликт в российском посольстве. В результате Прага выслала российских дипломатов. 15 июня МИД России вызвал чешского посла Витезслава Пивоньку и объявил ему о высылке двух чешских дипломатических работников «в связи с недружественными действиями Праги и объявлением двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений». После этого в чешском МИДе заявили о том, что конфликт был исчерпан.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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