В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции

Влада Некрасова

Двадцать три человека, включая сотрудников коммунальных служб, задержаны в результате акции полиции Черногории в муниципалитете Будва, пострадал один полицейский, заявило управление полиции страны.

Муниципальная власть туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата. Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) в среду утром провело силовую акцию, в ходе которой задержаны градоначальник Будвы Марко Царевич из ДФ, председатель скупщины (муниципального собрания) Крсто Радович из партии Демократическая Черногория и другие члены местного руководства оппозиционеров.