В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции
Сегодня, 14:49 Влада Некрасова
Двадцать три человека, включая сотрудников коммунальных служб, задержаны в результате акции полиции Черногории в муниципалитете Будва, пострадал один полицейский, заявило управление полиции страны.
Муниципальная власть туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата. Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) в среду утром провело силовую акцию, в ходе которой задержаны градоначальник Будвы Марко Царевич из ДФ, председатель скупщины (муниципального собрания) Крсто Радович из партии Демократическая Черногория и другие члены местного руководства оппозиционеров.
По материалам: ria.ru