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В детских садах Волгоградской области открываются дежурные группы

В детских садах Волгоградской области открываются дежурные группы

С 17 июня в Волгоградской области решением регионального оперативного штаба органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу дежурных групп в детских садах.

Перечень дошкольных образовательных учреждений  определяют муниципалитеты на основании решений своих оперативных штабов.

Такие группы появятся практически во всех муниципалитетах региона, в том числе 72 в Волгограде. Численность детей не будет превышать 12 человек.

При этом будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включающие ежедневный температурный контроль детей, особый режим проветривания и дезинфекции помещений.

Родителям необходимо предоставить справки с места работы, кроме того, ребенку нужна будет справка из поликлиники.

# Общество
По материалам: edu.ru

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