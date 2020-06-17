В детских садах Волгоградской области открываются дежурные группы

Лидия Мартынова

С 17 июня в Волгоградской области решением регионального оперативного штаба органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу дежурных групп в детских садах.

Перечень дошкольных образовательных учреждений определяют муниципалитеты на основании решений своих оперативных штабов.

Такие группы появятся практически во всех муниципалитетах региона, в том числе 72 в Волгограде. Численность детей не будет превышать 12 человек.

При этом будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включающие ежедневный температурный контроль детей, особый режим проветривания и дезинфекции помещений.

Родителям необходимо предоставить справки с места работы, кроме того, ребенку нужна будет справка из поликлиники.