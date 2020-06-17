В детских садах Волгоградской области открываются дежурные группы
С 17 июня в Волгоградской области решением регионального оперативного штаба органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу дежурных групп в детских садах.
Перечень дошкольных образовательных учреждений определяют муниципалитеты на основании решений своих оперативных штабов.
Такие группы появятся практически во всех муниципалитетах региона, в том числе 72 в Волгограде. Численность детей не будет превышать 12 человек.
При этом будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включающие ежедневный температурный контроль детей, особый режим проветривания и дезинфекции помещений.
Родителям необходимо предоставить справки с места работы, кроме того, ребенку нужна будет справка из поликлиники.