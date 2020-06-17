В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
Для составления прогноза модель учитывает основные текущие и длительные потребительские параметры: количество проданных смартфонов и автомобилей, изменение курса доллара и цены на бензин.
"На данный момент с учетом всех факторов математическая модель дает следующие прогнозы показателей 2020 года в сравнении с 2019-м: оборот товаров и услуг не изменится значительно в количественных показателях. Исключение составят автомобили — количество покупок новых машин упадет на 300-400 тысяч единиц… Цены на бензин вырастут на 1-2%, до 47 рублей за литр АИ-95; курс доллара удержится на уровне до 75 рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным расчетов, продажи смартфонов вырастут примерно на 2 миллиона устройств, оборот превысит полтриллиона рублей, оборот интернет-ритейла вырастет на 8-12%, с октября-ноября 2020 года по большинству важных товарных позиций вырастет продажа китайских брендов: автомобили и запчасти, смартфоны, бытовая техника, готовая еда.
"Основываясь на ретроспективных данных, прогнозы строятся с высокой степенью подтверждения. Однако они не учитывают внезапные события, которые могут сильно изменить ситуацию", — отметил директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин, чьи слова приводятся в сообщении.