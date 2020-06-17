Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии

В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии

В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
Магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали модель экономической ситуации в России после кризиса, вызванного коронавирусом, и дали прогноз на ряд показателей, сообщает вуз.

Для составления прогноза модель учитывает основные текущие и длительные потребительские параметры: количество проданных смартфонов и автомобилей, изменение курса доллара и цены на бензин.

"На данный момент с учетом всех факторов математическая модель дает следующие прогнозы показателей 2020 года в сравнении с 2019-м: оборот товаров и услуг не изменится значительно в количественных показателях. Исключение составят автомобили — количество покупок новых машин упадет на 300-400 тысяч единиц… Цены на бензин вырастут на 1-2%, до 47 рублей за литр АИ-95; курс доллара удержится на уровне до 75 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным расчетов, продажи смартфонов вырастут примерно на 2 миллиона устройств, оборот превысит полтриллиона рублей, оборот интернет-ритейла вырастет на 8-12%, с октября-ноября 2020 года по большинству важных товарных позиций вырастет продажа китайских брендов: автомобили и запчасти, смартфоны, бытовая техника, готовая еда.


"Основываясь на ретроспективных данных, прогнозы строятся с высокой степенью подтверждения. Однако они не учитывают внезапные события, которые могут сильно изменить ситуацию", — отметил директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин, чьи слова приводятся в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата
Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется и как правильно его выбрать
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Как выбрать ломбард для сдачи золота
Как выбрать ломбард для сдачи золота
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских

Еще по теме

Курс валют на сегодня 07.12.2016: Курсы доллара и евро в России, прогнозы экспертов
АКРА улучшило прогноз среднегодового курса доллара в 2016 году до 68 рублей
ЦБ прогнозирует более чем 10-процентный рост цен на бензин в 2016 году
МВФ предсказал рост экономики России и застой в Европе