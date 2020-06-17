В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Вадим Карасев

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен. Об этом пишет портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу Сеппинена.

По его словам, у финской стороны якобы были шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, но девятый президент страны Мауно Койвисто не воспользовался ими.

Летом 1990 года политбюро ЦК КПСС приняло решение согласиться на независимость прибалтийских республик. Сеппинен утверждает, что по такому же принципу обсуждалась и возможность передачи Карелии Финляндии. Он добавил, что Советский Союз таким образом якобы хотел «избавиться» от Выборга, поскольку не имел ресурсов на восстановление территории.

Сеппинен отметил, что ситуация «затянулась и усложнилась» из-за несогласия президента Финляндии. Позиция Койвисто объяснялась опасениями из-за конкуренции с западной частью государства. «Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», — пояснил Сеппинен.

В июле 2019 года бывший государственный секретарь при президенте России Борисе Ельцине Геннадий Бурбулис опроверг существование плана по продаже Карелии. Первый министр иностранных дел России Андрей Козырев назвал эту информацию «бредом сивой кобылы».

О том, что в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность соответствующей сделки и даже ее предполагаемая сумма в размере 15 миллиардов долларов, 21 июля сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Федорова. Тот заявил, что политическое руководство России работало над этой темой «за закрытыми дверями». По его словам, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, чьи проблемы, возможно, потребуется решать с международной помощью.