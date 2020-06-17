В «Горбачев-фонде» ответили на сообщение о намерении СССР передать Карелию финнам

Вадим Карасев

Пресс-служба «Горбачев-фонда» назвала фальшивкой утверждение бывшего финского дипломата, политолога и писателя Сеппинена о намерении президента СССР начать переговоры о передаче финнам Карелии, передает РИА Новости.

В новой книге Сеппинена, фрагменты которой опубликованы на одном из финских ресурсов, говорится, что в конце 80-х Политбюро ЦК КПСС рассматривало как один из вариантов пополнения казны передачу Карелии Финляндии. Однако тогдашний глава государства Койвисто этот шанс упустил.

В ответ руководитель пресс-службы фонда Палажченко заявил, что в словах документалиста нет ни грамма правды – всё это полнейшая ложь, выдумка безответственного человека. Видимо, автор «имеет зуб» на экс-президента Койвисто и таким вот образом пытается запятнать его репутацию. А может быть, всё гораздо проще – захотел привлечь к себе внимание читателей, добавил он. Кроме того, все беседы между двумя лидерами (Горбачевым и Койвисто) опубликованы. По объему это довольно солидный материал, поскольку контакты между ними были постоянными. И нигде нет даже намека на упомянутую бывшим дипломатом тему, пояснил глава пресс-службы.

За последние 30 лет подобных инсинуаций не было – это первая, и наверняка она связана с каким-то нечестным мотивом, отметил Палажченко.