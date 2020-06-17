Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Кабмине рассказали, что будет с экономикой в случае второй волны коронавируса

В Кабмине рассказали, что будет с экономикой в случае второй волны коронавируса

В Кабмине рассказали, что будет с экономикой в случае второй волны коронавируса

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В борющемся с пандемией коронавируса Кабмине решили просчитать наперед все возможные варианты развития экономики Украины с учетом последствий распространения COVID-19.

В результате остановились на том, что помимо базового сценария возможны оптимистичный и кризисный, пишет РБК-Украина.

Оптимистический сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавирусной инфекции. Кризисный — развертывание второй волны распространения коронавирусной инфекции или даже глобального финансово-экономического кризиса.

Так, альтернативный кризисный сценарий развития базируется на предположениях относительно развертывания второй волны пандемии в 2021 году, и, как следствие, вхождение мировой экономики в затяжную рецессию.

По этому сценарию прогнозируется падение ВВП в 2021 году на уровне 5−7 процентов с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022—2024 годы на уровне 2,5 процента ежегодно (по базовому сценарию на 4,6 процента соответственно).

Ожидается, что менее 50 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет расти. Прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень, а также замедление темпов наращивания объемов экспорта. Дефицит бюджета будет расти.

По оптимистическому сценарию прогнозируется ускоренный рост экономики уже начиная с 2021 года, что позволит в конце 2024 года превысить уровень развития 2019 года на 17,4 процента (по базовому сценарию — на 12,7 процента). В среднем за период 2021—2024 годы рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4 процента в год с ускорением роста до 6,5 процента в 2024 году (по базовому сценарию в среднем на 4,3 процента с учетом роста ВВП на 4,5 процента в 2024 году).

Также прогнозируют, что более 90 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет снижаться и выйдет на допандемический уровень. Ожидается быстрое наращивание объемов инвестиций, потребления и экспорта. Дефицит бюджета будет снижаться и выйдет на допандемический уровень.

В то же время в правительстве назвали вероятность развертывания альтернативных сценариев. Так, вероятность исполнения оптимистичного сценария считают умеренной (около 30%), тогда как кризисный называют маловероятным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер Денис Шмигаль заявил, что рост экономики Украины ожидается во второй половине 2020 года. В то же время МВФ прогнозирует, что экономика Украины из-за пандемии коронавируса выйдет на докризисный уровень не раньше 2023 — 2024 года, а рост украинского ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.

33 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Лукашенко решил найти замену российскому газу
Лукашенко решил найти замену российскому газу
Александр Овечкин рассказал о детях и семейной жизни с Анастасией Шубской: "Настя все берет на себя"
Александр Овечкин рассказал о детях и семейной жизни с Анастасией
В Краснодарском крае туристов освободят от двухнедельного карантина
В Краснодарском крае туристов освободят от двухнедельного карантина
Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от коронавируса
Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от
Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными терпилами
Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными

Топ на сегодня

Захарова отреагировала на фильм BBC о Скрипалях
Захарова отреагировала на фильм BBC о Скрипалях
Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом
Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Путин расширил число сотрудников, которые могут получить диппаспорта
Путин расширил число сотрудников, которые могут получить диппаспорта
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против

Еще по теме

В Кабинете Министров Украины спрогнозировал курс доллара на 2019-2021 годы
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Определено будущее российской экономики
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса