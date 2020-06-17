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В Краснодарском крае туристов освободят от двухнедельного карантина

В Краснодарском крае туристов освободят от двухнедельного карантинаФото: globallookpress.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о смягчении контроля за приезжающими в регион туристами в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Так, с 21 июня туристы будут освобождены от двухнедельного карантина. При этом проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется. Кроме того, прибывающие должны будут уведомлять о том, куда они направляются.

По словам Кондратьева, пляжный отдых на курортах региона будет организован по всем требованиям Роспотребнадзора. Он добавил, что особое внимание будет уделено соблюдению дистанции.

«Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин после снятия ограничений из-за коронавирусна намерен отправиться в отпуск на отечественные курорты. Самым популярным направлением внутреннего туризма оказался Крым, некоторые собираются провести отпуск в Краснодарском крае, а также в природных зонах Сибири — на Алтае и Байкале.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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