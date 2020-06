В кресле, гамаке и на балконе. Что читать летом

View this post on Instagram

Захар Прилепин — писатель, филолог, публицист, музыкант, телеведущий, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов «Семь жизней», «Восьмёрка» и др». Один из самых популярных современных писателей в России. ⠀ В нашей редакции готовится к выходу новая книга Захара Прилепина: «Имя рек. 40 причин поспорить о главном». Главная тема книги — история России, ее жители, их боли и мечты, которые остаются неизменными из века в век. Каждая глава — взгляд автора на отечественную историю разных периодов (от КиевскойРуси до современных геополитических событий), на выдающихся политических деятелей, которые вершили судьбы миллионов людей, а также на вечные ценности и на иллюзии, которые скрывают истинное положение вещей. Беспощадные русские вопросы, милосердные русские ответы. ⠀ Вот что сам автор говорит о книге: «Перед вами — итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве. Чтоб понять, кто мы и зачем, нужно было заново пересобрать все представления, и я бережно, с тщанием ребёнка, пересобрал. В какой точке бытия находимся мы и куда следуем. Что есть Родина. Какое отношение мы имеем к Древней Руси. Насколько близки к нам князья династии Рюриковичей и кто для нас Грозный Иоанн. Как мы из дня нынешнего видим "белых", и что нам думать о "красных". И прочие попутные вещи, осмыслять которые мы не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир Семёнович Высоцкий, российские демократы, русский, берега потерявший, рок, земля у нас под ногами и звёздочка у нас над головой».