В кресле, гамаке и на балконе. Что читать летом
"Майк Науменко. Бегство из зоопарка", Александр Кушнир
Любители отечественной рок-музыки 80-х очень ждали литературной биографии автора "Дряни" и "Уездного города N". Воспоминания современников (Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Александра Липницкого, друзей Майка, звукорежиссеров, организаторов концертов, участников "Аквариума", "Зоопарка" и "Кино") соседствуют с документами и уникальными фотографиями.
"Миражи советского. Очерки современного кино" Антона Долина
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В «Редакции Елены Шубиной» выходит новая книга одного из самых востребованных современных кинокритиков Антона Долина @critic_dolin «Миражи советского. Очерки современного кино» —15 июня книга эксклюзивно появится в электронном и аудиоформате в ЛитРес, крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ. ⠀ «Миражи советского» — сборник рецензий на фильмы, вышедшие за последние два десятилетия и посвященные событиям советской истории. ⠀ Антон Долин — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», радиоведущий, кинообозреватель в телепередаче «Вечерний Ургант», автор книг «Ларс фон Триер. Контрольные работы», «Джим Джармуш. Стихи и музыка», «Оттенки русского. Очерки отечественного кино». ⠀ Современный кинематограф будто зачарован советским миром. В новой книге Антона Долина собраны размышления о фильмах, снятых в XXI веке, но так или иначе говорящих о минувшей эпохе. Автор не отвечает на вопросы, но задает свои: почему режиссеров до сих пор волнуют темы войны, оттепели, застоя, диссидентства, сталинских репрессий, космических завоеваний, спортивных побед времен СССР и тайных преступлений власти перед народом? Что это — «миражи советского», обаяние имперской эстетики? Желание разобраться в истории или попытка разорвать связь с недавним прошлым? ⠀ По промокоду DOLIN на сайте @mylitres все пользователи могут получить книгу в подарок от ЛитРес. Также доступна скидка 20% на все электронные и аудиокниги сервиса, участвующие в акции. ⠀ #МиражиСоветского #ОттенкиРусского #КнигаоКино #АнтонДолин
Пока только в электронном формате на "ЛитРес" доступен сборник статей главного редактора журнала "Искусство кино" (бумажная книга выйдет в конце июня) про фильмы о советской эпохе, появившиеся в последние двадцать лет. Ленты расположены в хронологическом порядке событий, о которых рассказывают. В числе рецензируемых и такие картины, как "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Легенда № 17" Николая Лебедева, "Движение вверх" Антона Мегердичева, и фестивальные фильмы. Автор приводит мнения Кантемира Балагова, Алексея Федорченко, Константина Бронзита и других режиссеров.
"Имярек. 40 причин поспорить о главном" Захара Прилепина
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Захар Прилепин — писатель, филолог, публицист, музыкант, телеведущий, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов «Семь жизней», «Восьмёрка» и др». Один из самых популярных современных писателей в России. ⠀ В нашей редакции готовится к выходу новая книга Захара Прилепина: «Имя рек. 40 причин поспорить о главном». Главная тема книги — история России, ее жители, их боли и мечты, которые остаются неизменными из века в век. Каждая глава — взгляд автора на отечественную историю разных периодов (от КиевскойРуси до современных геополитических событий), на выдающихся политических деятелей, которые вершили судьбы миллионов людей, а также на вечные ценности и на иллюзии, которые скрывают истинное положение вещей. Беспощадные русские вопросы, милосердные русские ответы. ⠀ Вот что сам автор говорит о книге: «Перед вами — итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве. Чтоб понять, кто мы и зачем, нужно было заново пересобрать все представления, и я бережно, с тщанием ребёнка, пересобрал. В какой точке бытия находимся мы и куда следуем. Что есть Родина. Какое отношение мы имеем к Древней Руси. Насколько близки к нам князья династии Рюриковичей и кто для нас Грозный Иоанн. Как мы из дня нынешнего видим "белых", и что нам думать о "красных". И прочие попутные вещи, осмыслять которые мы не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир Семёнович Высоцкий, российские демократы, русский, берега потерявший, рок, земля у нас под ногами и звёздочка у нас над головой». ⠀ Ждете новинку? ⠀ Подписывайтесь на новости о выходе на нашем сайте по ссылке в сториз 🌟
В новом произведении прозаик, публицист, общественный деятель представляет свой взгляд на важные события российской истории — Февральскую и Октябрьскую революции, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, распад СССР — и дает собственные ответы на вечные русские вопросы о наболевшем.
"Сестра четырех" Евгения Водолазкина
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В новой книге Евгений Водолазкин — прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера», автор романов-бестселлеров «Лавр», «Авиатор», «Соловьев и Ларионов», «Брисбен», — выступает в роли драматурга. ⠀ Его пьеса «Сестра четырех» — взгляд в духе театра абсурда на окружающую нас реальность, то, что происходит здесь и сейчас, и попытка напомнить о вечных смыслах и ценностях, которые не зависят от текущей повестки дня. Герои пьесы, запертые в больничной палате во время пандемии опасного вируса, оказались у самого края бытия, вне повседневности и привычных правил жизни. Доктор, единственный оставшийся в больнице врач, уверенный в себе Депутат, Писатель, не написавший за последние 15 лет ни строчки, развозчик пиццы Фунги и загадочная Сестра. Всем им предстоит увидеть, какие они на самом деле, и «услышать правду» о себе. Не всегда эта правда красива и приятна, — зато именно сейчас, когда весь земной шар замедляет свой бег, у каждого появилось время задуматься о прошлом и будущем. ⠀ Но едва смыслы и ценности начинают проявляться из дымки трагикомических событий, решительная Сестра откладывает в сторону шприц с витаминами... После этого ничто не останется прежним. ⠀ Новая книга Евгения Водолазкина «Сестра четырех» выходит в «Редакции Елены Шубиной» в мае 2020 года в формате электронной и аудиокниги на ЛитРес. Новинку можно будет прочитать и послушать эксклюзивно на сайте Litres.ru, а также в приложениях «Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» на iOS и Android.
Самая злободневная в подборке — абсурдная история о жизни больничной палаты во время пандемии опасного вируса — состоит из четырех пьес, которые выходили на "ЛитРес" каждую неделю с 18 мая. Филолог, специалист по древнерусской литературе и автор бестселлеров "Лавр" и "Авиатор" рассказывает о прошлом и будущем четырех пациентов инфекционной больницы, у которых появляется возможность задуматься о том, кто они такие на самом деле.
"Незнакомая дочь" Элены Ферранте
В конце июня выходит новый роман автора "Неаполитанского квартета", разошедшегося по всему миру тиражом более десяти миллионов экземпляров. Писательница, включенная в 2016 году в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (и при этом о ней почти ничего не известно), на этот раз исследует детско-родительские отношения. Автор пытается понять, что заставляет благополучную вроде бы женщину, которой регулярно звонят уже взрослые дочери, вмешиваться в жизнь соседки по пляжу.
"Брачная ночь, или 37 мая" Людмилы Петрушевской
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#новинка_современная_проза_эксмо 📖 «Брачная ночь, или 37 мая», Людмила Петрушевская ⠀ В этом году Петрушевская стала лауреатом премии фестиваля «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства🏆 ⠀ Ее пьесы зрители и читатели любят уже почти пятьдесят лет. Сначала власти СССР запрещали ее работы. Но со временем ее пьесы признали и они «пошли» по всей стране и по многим странам мира. Только сейчас в Москве идет шесть спектаклей Петрушевской! ⠀ 📚🎭 «Брачная ночь, или 37 мая» — это сборник из 13 пьес Людмилы Петрушевской. В него входят «Чинзано», «Он в Аргентине», «Московский хор», «День рождения Смирновой» и другие. ⠀ С этой книгой вы откройте для себя театр Петрушевской! ⠀ 👩🏼💻 Заказать книгу можно по ссылке в сторис Цена: 425 р. ⠀ #эксмо #eksmo #чточитаешь #книжныйчервь #книги #книголюб #мирдолжензнатьчтоячитаю #книжныеполки #интересно #советую #новинка
Новый сборник пьес Людмилы Петрушевской приурочен к награждению автора специальной премией фестиваля "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". В него вошли "Чинзано", "Он в Аргентине", "Московский хор", "День рождения Смирновой", поставленные театрами по всей России.
"Следы на песке" Мишеля Бюсси
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На «Литресе» вслед за электронной версией романа «Следы на песке» Мишеля Бюсси (перевод Елены Клоковой) появилась и аудиокнига, записанная компанией «ВИМБО» @vimbo_audiobooks ! Остросюжетный психологический роман блистательно читает актер Кирилл Радциг, удерживая все линии повествования и не забывая при этом о слушателях. ⠀ Ссылка на аудиокнигу в сториз! ⠀ …Июнь 1944-го. Рядовой Лаки гибнет во время Высадки на нормандском пляже. Двадцать лет спустя его невеста Алиса, продолжающая хранить верность погибшему возлюбленному, узнает о безумном договоре, заключенном за несколько часов до кровавой бойни. И в жизни ее появляется цель — выяснить правду о том, что произошло с ее женихом накануне исторической битвы. ⠀ История перемещается из деревушки на севере Франции в Вашингтон и обратно, Алиса идет по исчезающим в песке времени следам, чтобы понять — кем же был погибший Лаки: героем или жертвой. По пути ей придется разбудить немало демонов прошлого, пережить немало приключений, не раз оказываться под угрозой смерти. Но однажды Алиса узнает правду, и она окажется невероятной. ⠀ Пресса о книге: ⠀ 🔉«Все герои Бюсси, даже эпизодические, выглядят невероятно рельефными и настоящими. Не перегружая повествование и не отвлекая читателя от сюжета. Бюсси ухитряется в то же время создать внутри своего романа плотный и живой мир, который можно потрогать, рассмотреть с разных сторон, понюхать, в конце концов. Мир, который пугает, умиляет, волнует и трогает». — Галина Юзефович ⠀ 🔉«Бюсси запомнится читателю совершенно не прямолинейными сюжетами, романтической атмосферой Нормандии, которая, по словам автора, не уступает Лазурному Берегу по красоте, а также изощренным психологизмом». — Афиша.Daily ⠀ 🔉«Следы на песке» — первый роман Мишеля Бюсси, который спустя десять лет он значительно переработал. Поразительно, с какой точностью он описывает Нормандию, где развивается часть действия. И, как всегда, главным двигателем его истории являются чувства. Стремительные диалоги, лаконичный язык, сюжет, который совершает настоящие виражи, — отличный детектив! — Французская радиостанция Europe1
Самый популярный сейчас во Франции автор детективов погружает читателей в события конца Второй мировой войны. Рядовой гибнет во время высадки на нормандском пляже, а через двенадцать лет его невеста, хранящая ему верность, узнает о безумном договоре, который был заключен за несколько часов до его смерти. Она пытается выяснить, кем был ее жених: героем или жертвой.
"Алгебра счастья. Заметки об успехе, любви и смысле жизни" Скотта Гэллоуэя
Известный американский предприниматель, банкир и преподаватель курса MBA в школе бизнеса Леонарда Н. Штерна в Нью-Йоркском университете делится с читателями тем, что знает из личного опыта об успехе, амбициях, деньгах и карьере. Он дает советы о том, как выбрать свой путь, зарабатывать и приумножать доходы, развивать отношения с людьми, которые, по мнению автора, составляют главную ценность и радость жизни.
"Окей, джунгли! Счастливая жизнь с растениями" Игоря Йосифовича и Джудит де Граф
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Смысл жизни — в любви, или Urban Jungle возвращаются ⠀ «Окей, джунгли!» — новая книга авторов бестселлера Urban Jungle Игоря Йосифовича @igorjosif и Джудит де Граф @joelixjoelix, в которую мы влюбились без оглядки. Передаем им слово: ⠀ «Любовь придает сил, создает трудности и делает жизнь прекрасной, изредка занося нас на американские горки с подъемами, спадами и мертвыми петлями. Любовь помогает преодолевать невзгоды и формирует нас. Но еще она требует заботы: надо не только брать, но и отдавать. И в любви к растениям это так же важно, как и в любви к людям. ⠀ Листая страницы книги, читая текст и рассматривая фотографии, помните, что здесь все пронизано любовью. Мы вложили в эту книгу позитивную энергию, радость и творчество. Приглашаем в путешествие, где вас ждут открытия и эксперименты, поиск себя, забота о себе и любовь к растениям. ⠀ Есть множество книг и статей об уходе за растениями, мы же хотим выйти за привычные рамки и показать, как много хорошего они дарят владельцам. Для этого мы ездили в гости к интересным людям в разных городах, расспрашивали их о любви к растениям и слушали истории, которые смешили нас до колик или трогали до слез. ⠀ Мы поняли, что растения нужны для хорошего самочувствия, позитивного настроя, счастья, любви и творчества. Растения преподают нам важный урок: жизнь меняется вместе с временами года. Все случается с нами не зря, и плохое когда-нибудь заканчивается. Примите свою любовь к растениям, как принимаете жизнь со всей ее суетой, разнообразием и многоцветием. Добро пожаловать!» ⠀ На фотографиях — часть героев «Окей, джунгли!» 💚 ⠀ P. S. Книга вышла в бумажной и электронной версиях, ищите на m-i-f.ru в разделе «Творчество». Активную ссылку добавили в сториз. ⠀ #urbanjungle #mifbooks #miftvorchestvo #окейджунгли
Книга рассчитана на любителей растений. Читатель узнает о том, как за ними ухаживать, найдет советы по декору и лайфхаки экспертов из разных стран. Каждая глава посвящена отдельной теме: свету, грунту, поливу, горшкам и так далее. Авторы создали в Сети сообщество UrbanJungleBloggers и отвечают там на вопросы.
"Роман с Грецией. Путешествие в страну солнца и оливок" Мэри Норрис
Пока границы на замке, оказаться в другой стране — в данном случае Греции — поможет книга автора бестселлера "Между нами". Мэри Норрис обожает все греческое и взахлеб рассказывает читателю, как появилась азбука и как греческий помог формированию других языков, ищет легендарные купальни Афродиты, пишет о богине Афине, о местном вине и мужчинах. Больше тридцати лет Норрис работает выпускающим редактором еженедельного издания The New Yorker.
"Под открытым небом. Как жить в гармонии с природой" Маркуса Торгебю
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🌲 УЙТИ ЖИТЬ В ЛЕС? КОНЕЧНО! ⠀ Маркус Торгебю — в прошлом атлет, который после травмы больше не мог заниматься профессиональным спортом, решил уйти в лес, чтобы по-новому взглянуть на мир и себя. Столкнувшись с трудностями жизни вдали от людей и цивилизации и преодолев их, он пришёл к тому, что счастье в простых вещах. Сейчас он, его жена Фрида и их трое детей живут в доме, который он сам построил недалеко от места, где когда-то выжил. ⠀ «Под открытым небом» — это написанная Маркусом и проиллюстрированная Фридой книга про их жизненный путь, дикую природу и простую, настоящую жизнь на свежем воздухе. ⠀ Книга особенно понравится любителям «Жизни в лесу» Генри Торо. ⠀ Предзаказ доступен на Лабиринте по ссылке в шапке профиля.
Шведский "мужской" бестселлер о знаменитом бегуне, который в 21 год получил тяжелую травму, закрывшую для него мир большого спорта. Чтобы справиться с личной трагедией, он ушел жить в лес. За четыре года дикая природа помогла ему найти ответы на главные вопросы, ощутить внутреннюю гармонию и желание брать ответственность не только за себя, но и за близких. Сейчас Маркус Торгебю — лектор, марафонец и бизнесмен, отец троих детей.
"Дневники Виктора и Нади" Давиде Морозинотто
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«Вместо того чтобы злиться, что иностранец попытался рассказать об этом, они были счастливы!» — автор книги «Дневники Виктора и Нади. Ленинград 1941» Давиде Морозинотто @themoroz об истории издания. ⠀ «Говорят, что нельзя «рассказать Америку американцам», в том смысле, что иностранец не может рассказать историю народа этому же народу. Это не работает. И когда много лет назад я писал "La sfolgorante luce", я надеялся, что книга будет издана за рубежом, но в то же время знал, что в одной стране у нее никогда не будет шанса. Россия. И мне стало жалко, потому что после того как я познакомился с удивительными людьми, мне бы хотелось, знаете... ⠀ Но дело в том, что я ошибся: Book on a Tree @bookonatree отправил роман в издательство «Пешком в историю», они прочитали и решили рискнуть. Блокада Ленинграда — основополагающее событие национальной истории. И вместо того, чтобы злиться, что иностранец попытался рассказать об этом, они были счастливы. ⠀ Очевидно, что роман нуждался в некоторых адаптациях: у них был доступ к высшим экспертам по теме (директор Ленинградского музея!) и ко всей языковой документации, о которой я мечтал. Они знали, как выглядит настоящее досье НКВД, и многое другое. Благодаря Rosamaria Pavan @rosamariapavan, переводчику Анне Богуславской @anna.boguslavskay и всей команде, маленькая невозможная мечта стала реальностью. ⠀ Cпасибо. На самом деле — БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!» ⠀ #пешкомвисторию_авторы #пешкомвисторию_книги #дневникивиктораинади #давидеморозинотто #davidemorosinotto❤️
"Дневники" впервые опубликовали в Италии в 2017 году, затем издали в Германии, Франции, Великобритании, США, Нидерландах и Бельгии. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, в 1941 году в Ленинграде. Близнецов брата и сестру разлучили при эвакуации, и они пытаются найти друг друга. Оба записывают все, что с ними происходит: она синей ручкой и левой рукой, он — красной и правой. Они становятся героями вполне правдоподобного роуд-муви со стрельбой и погонями. В повествование вплетены комментарии историка и цитаты из дневников очевидцев. Автор — молодой итальянский писатель, лауреат премии Андерсена.