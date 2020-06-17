В мире за сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса

Лидия Мартынова

Накануне, 16 июня, в мире зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки — 142 557. Значительный вклад в такой прирост внесла Бразилия, где за одни сутки выявили 37 тыс. инфицированных. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.info.

Предыдущий рекорд был зарегистрировано совсем недавно: 12 июня было 142 113 новых случаев.

По смертности также 16 июня произошел значительный рост: скончались 6 592 человека, тогда как 15 июня было почти вдвое меньше — 3 415. На первое место по количеству умерших вырвалась Индия (2 006 человек), на втором Бразилия (1 338) и лишь на третьем США (849).

Всего в мире зарегистрировано 8,2 млн случаев коронавируса, в том числе 2,2 млн в Штатах. Скончались в мире 445 тыс. человек, выздоровели 4,3 млн.