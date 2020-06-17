В Москве число ипотечных сделок за 5 месяцев упало на 16%

Алексей Вольцев

Управлением Росреестра по Москве с января по май 2020 года зарегистрировано 29,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 16% ниже аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ведомства.

В мае Росреестр зарегистрировал в столице 2,3 тысячи ипотек, что на 10% меньше, чем в апреле. В годовом выражении показатель снизился на 65%.

"Учитывая постепенную отмену ограничений в столице и возвращение к привычному ритму жизни как москвичей, так и обеспечивающих различные процессы организаций, в июне мы ожидаем положительную динамику статистических показателей, в частности, по ипотеке. Кроме того, накануне правительство РФ сообщило о том, что не планирует продлевать программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% после ноября текущего года, что также может повлиять на реализацию отложенного спроса", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Программа ипотеки с господдержкой запущена в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге, 3 миллиона рублей - в других регионах России.