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В Новороссийске берег галькой будут засыпать под наблюдением видеокамер

В Новороссийске берег галькой будут засыпать под наблюдением видеокамер

В Новороссийске начали проводить укрепление берега, прилегающего к набережной им. Адмирала Серебрякова.

Берег набережной будут засыпать галькой. Все работы будут проводиться круглосуточно и под «прицелом» камер видеонаблюдения, пишет Новоросстартап со ссылкой на управление строительства Новороссийска.

Первый заместитель главы города Светлана Калинина сообщила, что на берегоукрепление планируется потратить более 90 миллионов рублей, причем львиная доля из них, 70 миллионов рублей будет субсидировано из федерального бюджета.

Чтобы успеть завершить работы по берегоукреплению к сроку, который запланирован на декабрь 2020 года, их разделили на два этапа. Сначала решено засыпать галькой пляж, а затем произвести отсыпку крупногабаритного камня.

Вся необходимая для проведения работ документация уже подготовлена. Также выделен земельный участок для технических нужд. На нем будут расположена весовая, пост охраны, временные сооружения, складское место для инертных материалов.

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По материалам: u-f.ru

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