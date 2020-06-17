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В Раде забраковали доработанную программу Кабмина

В Раде забраковали доработанную программу Кабмина
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду, 17 июня, отказался поддержать обновленную программу правительства.

Новый документ поддержали только пять членов комитета, еще четыре проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Раде определиться относительно документа путем голосования.
Также программу не поддержал комитете по свободе слова и комитет по информационной политике.

Отметим, правительство проработало уже 100 дней, а парламент так до сих пор и не принял его программу. Ранее в Раде называли программу Кабмина "рефератом", ее отклонили все комитеты парламента.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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