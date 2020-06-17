Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель

В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель

В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель

Специальный туннель, предназначенный для дезинфекции, появился в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, передает РИА «Новости», отмечая, что он разработан пензенской компанией.

Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщал, что перед встречей с Путиным все, кто к нему приезжает, сдают тест на коронавирус. При этом глава государства, хоть и сократил количество очных встреч, но не отменил их совсем.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Лукашенко решил найти замену российскому газу
Лукашенко решил найти замену российскому газу
Александр Овечкин рассказал о детях и семейной жизни с Анастасией Шубской: "Настя все берет на себя"
Александр Овечкин рассказал о детях и семейной жизни с Анастасией
В Краснодарском крае туристов освободят от двухнедельного карантина
В Краснодарском крае туристов освободят от двухнедельного карантина
Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от коронавируса
Раскрыты ожидания добровольцев перед испытаниями вакцины от
Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными терпилами
Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными

Топ на сегодня

Захарова отреагировала на фильм BBC о Скрипалях
Захарова отреагировала на фильм BBC о Скрипалях
Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом
Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Путин расширил число сотрудников, которые могут получить диппаспорта
Путин расширил число сотрудников, которые могут получить диппаспорта
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против

Еще по теме

Кремль подтвердил дату послания Путина Федеральному Собранию
Участники форума «Наставник» приедут к Путину в гости
Высокопоставленных сотрудников ФСО заподозрили в хищениях при строительстве резиденции Путина
У Путина в среду состоится международный телефонный разговор