В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель

Влада Некрасова

Специальный туннель, предназначенный для дезинфекции, появился в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, передает РИА «Новости», отмечая, что он разработан пензенской компанией.

Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщал, что перед встречей с Путиным все, кто к нему приезжает, сдают тест на коронавирус. При этом глава государства, хоть и сократил количество очных встреч, но не отменил их совсем.