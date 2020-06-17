В России запустят программу субсидирования детских турпоездок

Влада Некрасова

Ростуризм запустит программу поддержки детских турпоездок. Об этом в ходе онлайн-совещания на площадке «Единой России», посвященного поддержке туристической отрасли и развитию внутреннего туризма, сообщила глава агентства Зарина Догузова.

«Мы впервые в этом году вместе с Русским географическим обществом рассчитываем запустить отдельную программу поддержки детского туризма, и готовы будем просубсидировать часть стоимости этих поездок», — цитирует ее слова ТАСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости поддержать семейный туризм, разработать дополнительные льготные тарифы для детей, развивать программы детского туризма.

11 июня президент Владимир Путин распорядился разработать требования к организации летнего отдыха для детей.