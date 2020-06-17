В Швеции предложили заменить статую "самовластного деспота" Карла XII на памятник Грете Тунберг

Вадим Карасев

Бывший мэр шведского города Умео Ян Бьёринге на волне протестов против памятников угнетателям предложил убрать статую Карла XII из центра Стокгольма. По его мнению, "самовластного деспота" можно было бы заменить "спасительницей экологии" Гретой Тунберг, передает telegram-канал "Новости. Как есть".

Политик не согласился с позицией Шведского совета по национальному наследию, который встал на защиту истории и памятников. Бьёринге напомнил, что толпа не раз сбрасывала статуи угнетателям, к которым он причислил Ленина, Маркса и Саддама Хуссейна. Он уверен, что общественные места не должны насаждать антидемократические ценности, поэтому их нужно освободить от "символов злодеяний".

"Я выдвигаю городскому совету следующее предложение: уберите самовластного деспота Карла XII и поставьте на его место спасительницу экологии Грету Тунберг — или по крайней мере лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршельда. Оба старались сделать мир гуманнее и лучше", — написал Бьёринге.

Карл XII — король Швеции в 1697—1718 годах, потративший большую часть правления на продолжительные войны в Европе, в том числе с Россией. Памятник ему был установлен в центре Стокгольма осенью 1868 года.

На волне протестов, начавшихся в США после убийства чернокожего Джорджа Флойда, развернулась борьба с памятниками. Она перекинулась и в Европу. Во Франции залили краской памятник де Голлю, оставив на нем надпись "работорговец".





