В следующем учебном году в Пензе откроются две новые школы

Влада Некрасова

1 сентября в Пензе откроют две новые школы.

Школа на 1100 мест построена в рамках национального проекта «Образование», она станет вторым корпусом школы № 74 города Пензы. В здании предусмотрены 2 обеденных зала, актовый зал на 695 мест, 2 спортивных зала, зал хореографии и зал общего назначения. На территории школ расположены футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Общая стоимость объекта – 911,67 млн рублей, из них из федерального бюджета выделено 656,4 млн рублей.

Школа на 800 мест возведена в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда». Образовательный процесс с 5-го класса будет выстроен по трем профилям: информационно-техническому, физико-химическому и биолого-химическому.

Для организации образовательного процесса имеются 50 учебных кабинетов, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, шесть компьютерных классов, актовый зал на 270 мест с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, столовая на 400 посадочных мест с оснащенным пищеблоком полного цикла, кабинет психолога, зал для занятий хореографией, спортивный зал. Школа имеет медицинский блок с кабинетом стоматолога.

На прилегающей к зданию территории расположены футбольное поле с искусственным покрытием, по две баскетбольных и волейбольных площадки, есть игровые зоны для детей разных возрастных групп с установленными малыми архитектурными формами и беседками.

Общая стоимость объекта – 484,8 млн рублей, из них из федерального бюджета выделено 336,1 млн рублей.

С 2016 года Пензенская область участвует в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы. За 2016–2019 годы построено 7 новых школ, создано около 4 тыс. дополнительных мест.