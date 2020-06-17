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В следующем учебном году в Пензе откроются две новые школы

В следующем учебном году в Пензе откроются две новые школы

1 сентября в Пензе откроют две новые школы.

Школа на 1100 мест построена в рамках национального проекта «Образование», она станет вторым корпусом школы № 74 города Пензы.  В здании предусмотрены 2 обеденных зала, актовый зал на 695 мест, 2 спортивных зала, зал хореографии и зал общего назначения. На территории школ расположены футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Общая стоимость объекта – 911,67 млн  рублей, из них из федерального бюджета выделено 656,4 млн  рублей.

Школа на 800 мест возведена в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда». Образовательный процесс с 5-го класса будет выстроен по трем профилям: информационно-техническому, физико-химическому и биолого-химическому.

Для организации образовательного процесса  имеются 50 учебных кабинетов, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, шесть компьютерных классов, актовый зал на 270 мест с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, столовая на 400 посадочных мест с оснащенным пищеблоком полного цикла, кабинет психолога, зал для занятий хореографией, спортивный зал. Школа имеет медицинский блок с кабинетом стоматолога.

На прилегающей к зданию территории расположены футбольное поле с искусственным покрытием, по две баскетбольных и волейбольных площадки, есть игровые зоны для детей разных возрастных групп с установленными малыми архитектурными формами и беседками.

Общая стоимость объекта  – 484,8 млн  рублей, из них из федерального бюджета выделено 336,1 млн  рублей.

С 2016 года Пензенская область участвует в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы. За 2016–2019 годы построено 7 новых школ, создано около 4 тыс. дополнительных мест.

# Общество
По материалам: edu.ru

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