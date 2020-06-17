В Совфеде заслушают доклад генпрокурора

Лидия Мартынова

Совет Федерации заслушает в среду доклад генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России за 2019 год. Такие ежегодные выступления - уже сложившаяся традиция.

Как следует из проекта постановления Совфеда, которое будет принято в среду, сенаторы намерены просить генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам, а руководство регионов - взять на контроль вопросы своевременного и полного осуществления этих выплат,