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В Совфеде заслушают доклад генпрокурора

В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Совет Федерации заслушает в среду доклад генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России за 2019 год. Такие ежегодные выступления - уже сложившаяся традиция.

Как следует из проекта постановления Совфеда, которое будет принято в среду, сенаторы намерены просить генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам, а руководство регионов - взять на контроль вопросы своевременного и полного осуществления этих выплат,

# Политика
По материалам: ria.ru

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